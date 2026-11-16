తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 17, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుంది?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ వ్యవస్థ (అక్వాన్) పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరింత బలపడి తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. నవంబర్ 17, 2026న ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
Weather Forecast
తుపాను హెచ్చరిక: నవంబర్ 20న నెల్లూరు- తుని మధ్య ఈ తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఆ వారంలో (నవంబర్ 18-20 మధ్య) భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. నవంబర్ 17 నుండే తీర ప్రాంతాల్లో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారుతుంది. మత్స్యకారులకు సూచన: నైరుతి, ఆగ్నేయ- మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతాల్లోకి చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని మత్స్యకారులను గట్టిగా హెచ్చరించడం జరిగింది.
తెలంగాణ విషయానికి వస్తే, నవంబర్ 17న ఎటువంటి వాతావరణ హెచ్చరికలు లేవు. తుఫాను ప్రభావంతో నవంబర్ 20 నుండి భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, అంతకు ముందు వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.