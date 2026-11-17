తెలుగు రాష్ట్రాలలో నవంబర్ 18, 2026న వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..?
తెలుగు రాష్ట్రాలలో బుధవారం, నవంబర్ 18, 2026న వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్వాన్ తుఫాను వర్షం, ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుండగా, తెలంగాణలో నవంబర్ 19న వర్షాలు వచ్చే ముందు మరో రోజు పొడిగా ఉంటుంది.
Weather Forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అక్వాన్ తుఫాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు పయనిస్తూ, నవంబర్ 18 ఉదయానికల్లా తీవ్ర తుఫానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. (నవంబర్ 20న మధ్యాహ్నం నెల్లూరు, విశాఖపట్నం/తుని మధ్య తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది).
హెచ్చరికలు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: పలుచోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షం, ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురు గాలుల కోసం ఐఎండి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
రాయలసీమ: నవంబర్ 19 నుండి ప్రారంభమయ్యే భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురు గాలుల కోసం ఐఎండి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
సముద్రం - తీరప్రాంతం: నవంబర్ 18 ఉదయం నుండి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో పెనుగాలులు గంటకు 100-110 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వరకు ఈదురు గాలులు) పెరుగుతాయని అంచనా. మత్స్యకారులు ఆగ్నేయ తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.
తెలంగాణ: నవంబర్ 18న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా. ఆ రోజు రాష్ట్రానికి ఐఎండి ఎలాంటి వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు.
హైదరాబాద్: ఉదయం పూట పొగమంచు లేదా పొగతో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29°C-31°C వరకు, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 17°C-19°C వరకు ఉండవచ్చని, తేలికపాటి ఈశాన్య గాలులు (గంటకు 4-8 కి.మీ.) వీస్తాయని అంచనా.
నవంబర్ 19 నుండి తెలంగాణలో వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు విస్తరించే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 20, 21 తేదీలలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలకు ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.