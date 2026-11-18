నవంబర్ 19న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్వాన్ ప్రభావం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్..
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుపాను అక్వాన్ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశం వుంది. ఈ తుపాను నవంబర్ 20న తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ - కోస్తా ఆంధ్ర, యానాం: భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) నవంబర్ 19న అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణ, బాపట్ల జిల్లాలతో పాటు యానాం ప్రాంతాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' ప్రకటించబడింది.
Weather Forecast
రాయలసీమ: ఇక్కడ చాలా ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడవచ్చు. గాలులు- సముద్ర పరిస్థితి: నవంబర్ 19న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో గంటకు 100-110 కి.మీ వేగంతో (గరిష్టంగా 120 కి.మీ వేగంతో) బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అత్యంత అల్లకల్లోలంగా మారుతుంది. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించడమైనది.
తెలంగాణ: నవంబర్ 19 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత వర్షాలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 20, 21 తేదీల్లో వర్షాల తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట వంటి తూర్పు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
ఇక హైదరాబాద్ నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై లేదా పొగమంచుతో కూడి ఉండే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు పడవచ్చు. ఉష్ణోగ్రతలు 18°C నుండి 29°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.