Weather Forecast: తెలుగు రాష్ట్రాలలో నవంబర్ 20, 2026న వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..?
పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుఫాను అక్వాన్, నవంబర్ 20, 2026న మధ్యాహ్నం సమయంలో నర్సాపూర్, పూరీ (గోపాల్పూర్ సమీపంలో) మధ్య ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్-యానాం, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలను దాటుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది.
Weather Forecast
దీనివల్ల ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో తీవ్ర వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తుఫాను తీరాన్ని తాకడం & గాలులు: నవంబర్ 20న అర్ధరాత్రి నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీర ప్రాంతాలలో గంటకు 90-100 కిలోమీటర్ల వేగంతో స్థిరమైన ఉపరితల గాలులు వీస్తాయని, గరిష్టంగా గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అంచనా. ఆ తర్వాత గాలుల వేగం క్రమంగా తగ్గుతుంది.
దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలలో మధ్యాహ్నం వరకు గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి, గరిష్టంగా గంటకు 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి.
వర్షపాతం: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదే, యానాం ప్రాంతాలకు అతి భారీ వర్షం, ఉరుములతో కూడిన తుఫాను హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, అక్కడక్కడా అతి భారీ వర్షాలు (21 సెం.మీ. లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమలో నవంబర్ 20వ తేదీకి ఐఎమ్డి తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరిక జారీ చేయలేదు. అయినప్పటికీ అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
తుఫాను తీరాన్ని తాకే సమయంలో, సముద్రపు అలలు సాధారణం కంటే 0.5 నుంచి 1.0 మీటర్ల ఎత్తున ఉప్పెన ఎగిసిపడి పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం వరకు ఉత్తర ఆంధ్ర తీరం వెంబడి సముద్రంలో అలజడి అధికంగా నుంచి చాలా అధికంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో చేపల వేట కార్యకలాపాలను కఠినంగా నిలిపివేశారు.
తెలంగాణ వర్ష హెచ్చరికలు: తుఫాను తీరాన్ని దాటి భూభాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నందున, తూర్పున ఉన్న నాలుగు జిల్లాలు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట-భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాల కోసం ఆరెంజ్ అలర్ట్ పరిధిలో ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్తో సహా మధ్య, పశ్చిమ తెలంగాణ ప్రాంతాలు తీవ్ర తుఫాను పరిస్థితుల ప్రభావానికి పెద్దగా గురికావని అంచనా. హైదరాబాద్లో ఎక్కువగా ఎండతో కూడిన ఆకాశం ఉంటుందని, ఉష్ణోగ్రతలు 15°C నుండి 31°C (59°F నుండి 87°F) మధ్య నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
ప్రయాణ - భద్రతా సూచనలు రవాణా అంతరాయాలు: నవంబర్ 19-21 తేదీల మధ్య కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశాలను కలిపే అనేక విమానాలు, రైళ్లకు అంతరాయం ఏర్పడింది లేదా రద్దు చేయబడింది. లోతట్టు తీరప్రాంత రహదారులు స్థానికంగా వరదలు మరియు నీటి నిల్వను ఎదుర్కొంటున్నాయి.
జాగ్రత్తలు: ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, తూర్పు తెలంగాణలోని నివాసితులు గాలి, వర్షం ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో ఇళ్లలోనే ఉండాలి. నీటితో నిండిన వరద నీటి మార్గాలకు దూరంగా ఉండాలి.