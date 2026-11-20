Weather Forecast: తెలుగు రాష్ట్రాలలో నవంబర్ 21, 2026న వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..?
ఒడిశా మీదుగా ఉత్తర-ఈశాన్య దిశగా కదులుతున్న అక్వాన్ తుఫాను బలహీనపడిన నేపథ్యంలో, నవంబర్ 21, 2026, శనివారం నాడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ వాతావరణం మెరుగుపడుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) అంచనా వేసింది. ఆ రోజున ఎలాంటి తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు.
Weather Forecast
తెలంగాణ: శుక్రవారం నాటి చెదురుమదురు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో, నవంబర్ 21న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా.
హైదరాబాద్: ఉదయం పూట పొగమంచు లేదా పొగతో కూడిన పాక్షిక మేఘావృత ఆకాశం. ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టంగా 18°C నుండి గరిష్టంగా 31°C-32°C మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు గంటకు 4-8 కి.మీ వేగంతో తేలికపాటి తూర్పు నుండి ఈశాన్య దిశ గాలులు వీస్తాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా, యానాం: గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు తగ్గి, చెదురుమదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులుగా మారతాయి. నవంబర్ 21వ తేదీన భారీ వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలు ఏవీ లేనప్పటికీ, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం అంతటా అక్కడక్కడ బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: తీవ్రమైన వాతావరణ హెచ్చరికలు ఏవీ లేవు. చాలావరకు పొడిగా లేదా అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, అయితే అక్కడక్కడ బలమైన గాలులు వీయవచ్చు.
విజయవాడ: పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29°C-33°C (84°F-91°F), రాత్రి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 15°C-23°C (59°F-74°F) మధ్య ఉంటాయి. తిరుపతి: వెచ్చని వాతావరణం, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 33°C (92°F), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 19°C (66°F) ఉంటుంది.