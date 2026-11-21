Weather Forecast: నవంబర్ 22, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..?
నవంబర్ 22, 2026 నాటి భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) బులెటిన్ల ప్రకారం, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వాతావరణం విభిన్నంగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చురుకైన తుఫాను హెచ్చరికలు, తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం.
Weather Forecast
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు, బలమైన గాలులు తీరప్రాంతం అంతటా చురుకైన ఐఎండీ వాతావరణ హెచ్చరికలు అమలులో ఉన్నాయి. రాయలసీమ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు, బలమైన గాలులు రాయలసీమ జిల్లాల అంతటా చురుకైన ఐఎండీ వాతావరణ హెచ్చరికలు వర్తిస్తాయి. తెలంగాణలో పొగమంచు లేదా పొగతో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం. ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు.
తెలంగాణ: అక్వాన్ తుఫాను బలహీనపడటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా. హైదరాబాద్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, ఉదయం పూట పొగమంచు ఉండే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 31°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 18°Cగా ఉంటాయి. గంటకు 4-6 కిలోమీటర్ల వేగంతో తేలికపాటి ఈశాన్య గాలులు వీస్తాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్- రాయలసీమ రెండూ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు, బలమైన గాలుల కారణంగా ఐఎండి హెచ్చరికల పరిధిలోనే ఉన్నాయి. మెరుపులు సంభవించినప్పుడు నివాసితులు చెట్ల నీడలో తలదాచుకోకూడదు. ప్రయాణానికి ముందు తాజా స్థానిక ఐఎండి హెచ్చరికలను పాటించాలి.