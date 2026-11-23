Weather Forecast: తెలుగు రాష్ట్రాలలో నవంబర్ 24, 2026న వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..?
భారత వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసిన బులెటిన్ల ప్రకారం, మంగళవారం, నవంబర్ 24, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే.. తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయి.
Weather Forecast
రాయలసీమలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ - రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో కూడిన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలలో బలమైన ఉపరితల గాలులు ఉండవచ్చు, అయితే మత్స్యకారులకు ఎటువంటి హెచ్చరికలు లేవు.
తెలంగాణ - రాష్ట్రంలోని తూర్పు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించి ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, ఉదయపు వేళల్లో పొగమంచు లేదా మసక వాతావరణం ఉండవచ్చు.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 33°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 19°C-20°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. తూర్పు లేదా ఈశాన్య దిశల నుండి గంటకు 4-8 కిలోమీటర్ల వేగంతో తేలికపాటి గాలులు వీయవచ్చు.