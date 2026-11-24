బుధవారం, నవంబర్ 25, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంటుంది?
బుధవారం, నవంబర్ 25, 2026న, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా పొడి, పొగమంచుతో కూడిన పరిస్థితులు ఉంటాయని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది.
Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం - హెచ్చరికలు: నవంబర్ 25న కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మెరుపులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు, బలమైన గాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
వర్షపాతం- గాలులు: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది, గంటకు 40- 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి.
విజయవాడ- అమరావతి: ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మబ్బుగా ఉంటుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 31°C, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 24°C ఉంటుంది.
తెలంగాణ వాతావరణం - హెచ్చరికలు: ఏ జిల్లాకు కూడా తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరికలు అమలులో లేవు. అయినప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్: ఉదయం పూట పొగమంచుతో కూడిన పాక్షిక మేఘావృత ఆకాశం కలిగి వుంటుంది.
గరిష్ఠం: సుమారు 33°C,
కనిష్ఠం: సుమారు 19°C.
గాలులు: గంటకు 4-8 కి.మీ. వేగంతో తేలికపాటి తూర్పు నుండి ఈశాన్య దిశగా గాలులు వీస్తాయి.