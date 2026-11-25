Weather Forecast: తెలుగు రాష్ట్రాలలో నవంబర్ 26, 2026న వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..?
దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంపై తూర్పు గాలుల ప్రభావంతో, నవంబర్ 26, 2026న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు మరియు అక్కడక్కడా జల్లులు కురుస్తాయి, అయితే తెలంగాణలో ఎక్కువగా మేఘావృతమై అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather Forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం అక్కడక్కడా నుండి చెదురుమదురుగా వర్షం కురుస్తుంది. ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. బలమైన ఉపరితల గాలులు.. మెరుపులు, ఈదురు గాలులు (30-40 కి.మీ./గం.) వీచే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ జిల్లాల్లో బలమైన గాలుల కోసం భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ: చాలా జిల్లాల్లో సాధారణంగా పొడి లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమైన వాతావరణం ఉంటుంది, అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం తక్కువ. హైదరాబాద్లో, ఉష్ణోగ్రతలు 22°C నుండి 30°C మధ్య ఉంటాయని అంచనా. ఉదయం పూట ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం పూట అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు స్థిరంగా ఉంటాయని, గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం లేదని అంచనా.