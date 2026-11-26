నవంబర్ 27, 2026, శుక్రవారం నాడు వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
నవంబర్ 27, 2026, శుక్రవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే, తీర ప్రాంతాల్లో వర్ష సూచనలు ఉండగా, అంతర్గత ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది.
Weather Forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వర్షాలు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తూర్పు దిశ గాలుల ప్రభావం మరియు ద్రోణి కారణంగా, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో, కొన్ని చోట్ల 60 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ: నవంబర్ 27 ఉదయం 8:30 గంటల నుండి నవంబర్ 28 వరకు తెలంగాణ అంతటా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా. ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి ఎటువంటి తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరికలు లేవు.
హైదరాబాద్: పగటిపూట ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై లేదా స్పష్టంగా ఉంటుంది, ఉదయ వేళల్లో పొగమంచు లేదా మసక వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు.
ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టంగా 21°C నుండి గరిష్టంగా 30°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. వర్షం పడే అవకాశం 15% ఉండగా, గాలిలో తేమ శాతం 75%గా ఉంటుంది. తూర్పు దిశ నుండి గంటకు సుమారు 5 మైళ్ల వేగంతో తేలికపాటి గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.