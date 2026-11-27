2026 నవంబర్ 28న, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?
2026 నవంబర్ 28న, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) వాతావరణ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉండగా, తెలంగాణలో వాతావరణం పొడిగా మారి, చల్లబడనుంది. తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉదయపు వేళల్లో కొన్ని చోట్ల స్వల్ప పొగమంచు ఏర్పడవచ్చు.
Weather Forecast
భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక ప్రకారం, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి వంటి దక్షిణ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో వర్ష సూచన తగ్గనుండటంతో, వాతావరణం పాక్షికంగా మేఘావృతమై లేదా పొడిగా ఉంటుంది.
ఇక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 29-32°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 15-21°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 28న తెలంగాణకు సంబంధించి ఎటువంటి తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు. నవంబర్ 29 నుండి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తూర్పు దిశ నుండి వస్తున్న గాలుల ప్రభావంతో దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశానికి తేమ అందుతోంది. దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రజలు మెరుపులు, బలమైన గాలుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి; ఉదయాన్నే ప్రయాణించే వారు స్వల్ప పొగమంచును ఎదుర్కోవచ్చు.
తెలంగాణలో, గతంలో కురిసిన అకాల వర్షాల తర్వాత, నవంబర్ 28న వాతావరణం స్థిరపడనుంది. తేలికపాటి గాలులు మరియు విడివిడి మేఘాలతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. హైదరాబాద్తో సహా పలు జిల్లాల్లో నవంబర్ 29 నుండి రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గి, చలి పెరిగే అవకాశం ఉంది.