నవంబర్ 29, 2026, ఆదివారం నాడు వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
నవంబర్ 29, 2026న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అధికారికంగా ఎటువంటి తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరికలను జారీ చేయలేదు.
Weather Forecast
తెలంగాణ సాధారణ పరిస్థితులు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా, తక్కువ స్థాయి తూర్పు గాలులు వీస్తాయి. ఉష్ణోగ్రతలు: నవంబర్ 30 తర్వాత క్రమంగా పెరగడం ప్రారంభించే ముందు, ఈ ప్రాంతమంతటా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2-3°C వరకు తగ్గుతాయని అంచనా.
హైదరాబాద్: పాక్షికంగా మేఘావృతమై లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది, పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28-29°C మరియు రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 18-19°C ఉంటుంది. వర్షం పడే సంభావ్యత తక్కువగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధారణ పరిస్థితులు: చురుకైన వర్షపాత వ్యవస్థలు దక్షిణాన తమిళనాడు, కేరళపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నందున, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ అంతటా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా.
ఉష్ణోగ్రతలు: తీరప్రాంతం, లోతట్టు మైదాన ప్రాంతాలలో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సగటున 28-31°C వరకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 20-22°C వరకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి.