Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణల్లో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. గత మూడు రోజులుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తమిళనాడు నుండి మరాఠ్వాడ, కర్ణాటక వరకు రాయలసీమ ప్రాంతం ద్వారా సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో విస్తరించి ఉన్న ఈ ద్రోణి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తూనే ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం నివేదిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం మీదుగా దిగువ ట్రోపోస్పియర్లో ఆగ్నేయ- నైరుతి గాలులు వీస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలా ప్రాంతాలలో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. యానాం సహా ఉత్తర తీరంలో శని, ఆది, సోమవారాల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా.
దక్షిణ తీరంలో శని, ఆదివారాల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని, ఆదివారం ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల పొగమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంచనా. సోమవారం కూడా ఈ ప్రాంతంలో పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో, శని, ఆది, సోమవారాల్లో పొడి పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని అంచనా.
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే మూడు రోజుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్- యానాంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో గణనీయమైన మార్పును చూడకపోవచ్చు.
తెలంగాణలో, ఆగ్నేయం నుండి తక్కువ స్థాయి గాలులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీస్తున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం సూచించింది. ఈ గాలులు రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతం అంతటా పొడి వాతావరణ పరిస్థితులను కొనసాగిస్తాయని భావిస్తున్నారు.