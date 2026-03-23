Golden fish: గోదావరిలో వలకు చిక్కిన గోల్డెన్ చేపలు.. లక్షాధికారులైన జాలర్లు
గోల్డెన్ ఫిష్కు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ వుంది. ఈ ఫిష్లో భారీగా ఔషధ గుణాలున్నాయి. ఈ చేప పొట్టలోని గాల్ బ్లాడర్ నుంచి శస్త్రచికిత్సల అనంతరం గాయాలకు వేసే కుట్ల దారాన్ని తయారు చేస్తారు.
ఇది సులభంగా శరీరంలో కలిసిపోతుంది. దీంతో పాటు కొన్ని రకాల మందులు, వైన్ల తయారీలోనూ దీని భాగాలను వినియోగిస్తారు. ఈ చేపలు హిందూ, దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రాల్లో నదులు సముద్రంలో కలిసే ముఖద్వారాల వద్ద ఎక్కువగా జీవిస్తాయి. కట్ చేస్తే పశ్చిమ గోదావరిలో గోల్డెన్ చేపలు జాలర్ల వలకు చిక్కాయి.
చేపల వేటలో భాగంగా దొరికిన రెండు చేపలను కోనసీమ, అంతర్వేది మినీ ఫిషింగ్ హార్బర్కు తీసుకొచ్చారు. వాటిని దక్కించుకునేందుకు వ్యాపారాలు పోటీపడ్డారు. వేలం పాటలో ఈ చేపలు లక్షలు పలికాయి.
ఇందులో 35 కిలోల బరువున్న ఒక చేప రికార్డు స్థాయిలో రూ.1.20 లక్షలు పలికింది. అలాగే 30 కిలోల బరువున్న మరో చేపను రూ.74 వేలకు కొనుగోలు చేశారు.