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పెళ్లిలో ఏంటి ఈ వెకిలి డ్యాన్సులు? వధువును మందలించిన వరుడు, పెళ్లి కేన్సిల్ చేసిన పిల్ల తండ్రి
ఒక పద్ధతి, ఒక సంప్రదాయం... ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పద్ధతి వుంటుంది. కొంతమంది ఎంతో హుషారుగా మాటలు, పాటలు, డ్యాన్సులతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇంకొందరు అట్లాంటి డ్యాన్సులు గట్రా అంటేనే పడనట్లు రిజర్వుడుగా వుంటారు. అట్లా రిజర్వుగా వుండే వరుడి మాట వల్ల పెళ్లి కాస్త కేన్సిల్ అయ్యింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం చిన్నగానిపల్లి గ్రామానికి చెందిన యువకుడికి, కంభం మండలం తరమిళ్ళకు చెందిన యువతితో పెళ్లి నిశ్చయించారు పెద్దలు. పెళ్లి జరిగే సమయం ఆసన్నమవ్వడంతో వధూవరులను వాహనం ఎక్కించి ఊరేగిస్తున్నారు. బ్యాండు మేళం మోగుతోంది. అదిరిపోయే పాటలు పాడుతున్నారు.
ఇంకేముంది... వరుడు పక్కనే కూర్చున్న వధువుకి బాగా హుషారు వచ్చేసి తను కూడా కొద్దిసేపు డ్యాన్స్ చేస్తానని వరుడితో చెప్పింది. దాంతో వరుడు ఒకింత చికాకుతో... ఇలాంటి వెకిలి డ్యాన్సులు అంటే నాకు కిట్టవు అంటూ వధువును డ్యాన్స్ చేసేందుకు అనుమతించలేదు. ఇదంతా గమనించిన వధువు తండ్రి తన కుమార్తెకి ఇప్పుడే స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంలేదు ఇక పెళ్లయ్యాక ఏమిస్తాడని పెళ్లి కేన్సిల్ చేసుకుని కుమార్తెను తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. ఈ హఠత్పరిణామానికి అంతా నోరెళ్లబెట్టి చూస్తూ వున్నారు.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.