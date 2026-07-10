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  4. What are these dances at the wedding? The groom who scolded the bride, the father of the child who canceled the wedding
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (23:36 IST)

పెళ్లిలో ఏంటి ఈ వెకిలి డ్యాన్సులు? వధువును మందలించిన వరుడు, పెళ్లి కేన్సిల్ చేసిన పిల్ల తండ్రి

Wedding procession
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (23:40 IST)
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ఒక పద్ధతి, ఒక సంప్రదాయం... ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పద్ధతి వుంటుంది. కొంతమంది ఎంతో హుషారుగా మాటలు, పాటలు, డ్యాన్సులతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇంకొందరు అట్లాంటి డ్యాన్సులు గట్రా అంటేనే పడనట్లు రిజర్వుడుగా వుంటారు. అట్లా రిజర్వుగా వుండే వరుడి మాట వల్ల పెళ్లి కాస్త కేన్సిల్ అయ్యింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం చిన్నగానిపల్లి గ్రామానికి చెందిన యువకుడికి, కంభం మండలం తరమిళ్ళకు చెందిన యువతితో పెళ్లి నిశ్చయించారు పెద్దలు. పెళ్లి జరిగే సమయం ఆసన్నమవ్వడంతో వధూవరులను వాహనం ఎక్కించి ఊరేగిస్తున్నారు. బ్యాండు మేళం మోగుతోంది. అదిరిపోయే పాటలు పాడుతున్నారు.
 
ఇంకేముంది... వరుడు పక్కనే కూర్చున్న వధువుకి బాగా హుషారు వచ్చేసి తను కూడా కొద్దిసేపు డ్యాన్స్ చేస్తానని వరుడితో చెప్పింది. దాంతో వరుడు ఒకింత చికాకుతో... ఇలాంటి వెకిలి డ్యాన్సులు అంటే నాకు కిట్టవు అంటూ వధువును డ్యాన్స్ చేసేందుకు అనుమతించలేదు. ఇదంతా గమనించిన వధువు తండ్రి తన కుమార్తెకి ఇప్పుడే స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంలేదు ఇక పెళ్లయ్యాక ఏమిస్తాడని పెళ్లి కేన్సిల్ చేసుకుని కుమార్తెను తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. ఈ హఠత్పరిణామానికి అంతా నోరెళ్లబెట్టి చూస్తూ వున్నారు.
 
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ఐవీఆర్

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