ఆ రోజు వైసిపి ప్రభుత్వం ఆ పని చేయకుంటే...? Xలో ట్రెండ్
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం కేసులో సెప్టెంబరు 9, 2023న అరెస్టు అయిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకు మద్దతుగా పవన్ కల్యాణ్ వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుని బయలుదేరారు. ఆయన వెళ్తుండగా 2023 సెప్టెంబర్ 9న ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ సరిహద్దు వద్ద కళ్యాణ్ కాన్వాయ్ను అడ్డుకున్నారు.
ఈ సంఘటన జరిగి మూడేళ్లవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మద్దతుదారులు మూడవ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. కుండపోత వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఆయన చేపట్టిన హైవేపై నిరసన భారీ జనసమూహాలను ఆకర్షించింది. దీని ఫలితంగా ఆయన కొద్దికాలం కస్టడీలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన టీడీపీ, అనంతరం బీజేపీతో ప్రతిపక్ష కూటమిని ఏర్పాటు చేయడంలో సహాయపడ్డారు. ఆ ఐక్యతే 2024లో ఎన్డీఏను విజయపథంలో నడిపించి, నేడు కళ్యాణ్ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నిలబెట్టింది.
Some days just change everything.— Trend PSPK (@TrendPSPK) September 8, 2026
09-09-2023 was one of those days for Andhra Pradesh politics.
What followed after that night rewrote the political script of Andhra Pradesh state.@PawanKalyan pic.twitter.com/BZGwnglfyF