  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. What if the YCP government hadn-t done that back then, Trending on X
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (10:53 IST)

ఆ రోజు వైసిపి ప్రభుత్వం ఆ పని చేయకుంటే...? Xలో ట్రెండ్

Pawan Kalyan
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (10:55 IST)
google-news
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం కేసులో సెప్టెంబరు 9, 2023న అరెస్టు అయిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకు మద్దతుగా పవన్ కల్యాణ్ వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుని బయలుదేరారు. ఆయన వెళ్తుండగా 2023 సెప్టెంబర్ 9న ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ సరిహద్దు వద్ద కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకున్నారు.
 
ఈ సంఘటన జరిగి మూడేళ్లవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మద్దతుదారులు మూడవ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. కుండపోత వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఆయన చేపట్టిన హైవేపై నిరసన భారీ జనసమూహాలను ఆకర్షించింది. దీని ఫలితంగా ఆయన కొద్దికాలం కస్టడీలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన టీడీపీ, అనంతరం బీజేపీతో ప్రతిపక్ష కూటమిని ఏర్పాటు చేయడంలో సహాయపడ్డారు. ఆ ఐక్యతే 2024లో ఎన్డీఏను విజయపథంలో నడిపించి, నేడు కళ్యాణ్‌ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నిలబెట్టింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
HANUMAN: హైడ్రాలిక్ క్రేన్‌లు తవ్వినా హనుమంతుడు కదల్లేదు.. సీక్రెట్ ఏంటి (video)

Udayabhanu: పంచనామాకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా : ఉదయభాను ఎమోషనల్

Udayabhanu: పంచనామాకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా : ఉదయభాను ఎమోషనల్జీ5 మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది. అదే 'పంచనామా' సిరీస్. ప్రముఖ నటుడు భరత్ శ్రీనివాసన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది. మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌‌లో 6 ఎపిసోడ్స్‌ ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో బుధవారం ప్రివ్యూ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదల

అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదలవిక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ చిత్రం జనవరి 12 విడుదల. అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్, శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నాయి. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా అనుకున్నటైంకే వస్తుందని అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదల అని నేడు ప్రకటించారు.

Anupama Parameswaran,: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి 'కాకా ధూమ్ ధమాకా సాంగ్ ప్రోమో

Anupama Parameswaran,: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి 'కాకా ధూమ్ ధమాకా సాంగ్ ప్రోమోనరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Haiku : ఏగన్, శ్రీదేవి.. రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీతో మెప్పిస్తోన్న హైకూ టీజర్

Haiku : ఏగన్, శ్రీదేవి.. రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీతో మెప్పిస్తోన్న హైకూ టీజర్ఏగన్, శ్రీదేవి, ఫెమినా జార్జ్ ప్రధాన పాత్రల్లో ‘హైకూ’ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.ఈ మూవీ టీజర్‌ను ప్రముఖ హీరో హరీష్ కళ్యాణ్ రిలీజ్ చేశారు. కలర్‌ఫుల్ విజువల్స్, యూత్‌ఫుల్ ట్రీట్‌మెంట్, పొయెటిక్ లవ్‌స్టోరీగా రూపొందిన ఈ టీజర్ చూడగానే ఆకట్టుకుంటోంది. ఆకర్షణీయమైన విజువల్స్‌తో పాటు ఫ్రెష్ టేకింగ్‌తో ఈ ప్రేమకథను దర్శకుడు కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం చూపించిన రణబాలి టీజర్

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం చూపించిన రణబాలి టీజర్విజయ్ దేవరకొండ "రణబాలి" సినిమా టీజర్ వచ్చేసింది. ఈ టీజర్ విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తూ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. రాక్షస రాజుగా పేరున్న సర్ థియోడర్ హెక్టార్ ఆజ్ఞపై పండిన ప్రతి ధాన్యపుగింజను దోపిడీ చేస్తూ అన్నపూర్ణగా వెలిగిన మన నేలను కరువు సీమగా మార్చేస్తుంటారు బ్రిటీష్ అధికారులు. ఆకలి అని అడిగిన వారిని క్రూరంగా చంపేస్తుంటారు.