రావి చెట్టును కొట్టేసి అవతల పడేస్తే లేచి కూర్చుంది, బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం మహిమ
పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటుంటే అత్యంత సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనవుతాము. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినవి చాలావరకు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో ఇలాంటి ఆశ్చర్యకర సంఘటన ఒకటి జరిగింది. ముండ్లమూరు మండలం మారెళ్ల గ్రామంలో శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన జరుగుతున్న వేళ 15 రోజుల క్రితం జేసీబీతో పీకేసి పక్కన పడేసిన రావిచెట్టు అకస్మాత్తుగా లేచి నిలబడటంతో అంతా విస్మయానికి లోనవుతున్నారు.
ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమగుండం ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థలం చదును చేస్తూ రెండు వారాల క్రితం భారీ రావిచెట్టును జేసీబి సహాయంతో పీకేసారు. దాని కొమ్మలన్నీ నరికేసి మొదలు భాగాన్ని వేర్లతో సహా పెకలించి 5 అడుగుల దూరంలో పడేశారు. వేర్లతో సహా పీకేయడంతో అది ఎండిపోతున్న తరుణంలో ఒక్కసారిగా ఆ రావిచెట్టు లేచి ఎక్కడైతే పీకి పడేసారో అక్కడే మళ్లీ చెట్టు మొదలు వచ్చి కూర్చుంది.
ఈ వింతను స్వయంగా అక్కడే మేకలు మేపుకుంటున్నవారు కూడా గమనించినట్లు చెబుతున్నారు. తాము మేకలను మేపుతా కొద్దిసేపు ఎండిపోయిన రావిచెట్టు మొద్దుపై కూర్చున్నామనీ, మేకల మందను తోలుకుని వచ్చేలోపు ఆ రావిచెట్టు కాండం నిటారుగా నిలబడి వుండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయినట్లు చెప్పారు. ఇదంతా చూస్తుంటే బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞాన మహిమేనని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆ రావిచెట్టును తిలకించేందుకు పెద్దఎత్తున ప్రజలు తరలి వస్తున్నారు.