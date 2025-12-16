Nara Lokesh: 99 పైసలకే భూమిని ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారు.. నారా లోకేష్
ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలకు ప్రభుత్వం ఉచితంగా లేదా 99 పైసలకే భూమిని ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారని ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఉచితంగా భూమి ఇచ్చినా కంపెనీలు వస్తాయా అని విమర్శకులు ప్రశ్నించారని, మన్సాస్-జీఎంఆర్ ఏవియేషన్ ఎడ్యుసిటీ ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ విషయం చెప్పారు. ఇప్పుడు కాగ్నిజెంట్, టీసీఎస్ వంటి కంపెనీలు విశాఖకు వచ్చాయని లోకేష్ చెప్పారు.
భూమిని అందించాలనే నిర్ణయం కీలక పాత్ర పోషించిందని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విశాఖ అభివృద్ధిపై స్పష్టమైన దృష్టితో ఉత్తరాంధ్రలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలను నెలకొల్పుతోందని ఆయన అన్నారు. ఎడ్యుసిటీ కోసం 90 శాతం భూమిని ఉచితంగా అందించిన గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు కుటుంబం, ఔదార్యాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు.
ఈ సహకారాన్ని గుర్తించి ఎడ్యుసిటీకి మన్సాస్ అని పేరు పెట్టడం పట్ల ప్రభుత్వం హర్షం ఉందని లోకేష్ అన్నారు. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ఐఎస్బీ) ఏర్పాటు సమయంలో కూడా ఇలాంటి విమర్శలే వచ్చాయని లోకేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు కూడా ప్రజలు నవ్వారని ఆయన అన్నారు.
చంద్రబాబు దృఢంగా నిలబడ్డారని, ఇప్పుడు ఐఎస్బీ అగ్రశ్రేణి సంస్థలలో ఒకటిగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎడ్యుసిటీ కూడా ఇలాంటి గుర్తింపునే పొందుతుందని ఆయన అన్నారు. ప్రతి సబ్జెక్టుకు నైపుణ్యాభివృద్ధిపై దృష్టి సారించే ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయం ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు.
ఏవియేషన్, డ్రోన్లు, ఇంజన్లు, పైలట్ శిక్షణ ప్రత్యేక కేంద్రాలలో బోధించబడతాయని తెలిపారు. ప్రాజెక్ట్ స్వరూపంపై రామ్మోహన్ నాయుడుతో చర్చలు జరిపినట్లు లోకేష్ చెప్పారు. సంపూర్ణ అభివృద్ధిని నిర్ధారిస్తూనే ప్రభుత్వం ఒకే రాజధాని భావనను అనుసరిస్తోందని లోకేష్ అన్నారు.
క్లస్టర్ ఆధారిత విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నామని, 23 క్లస్టర్లను ప్రణాళిక చేశామని లోకేష్ చెప్పారు. సుమారు 20 లక్షల మంది యువతకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని, ఈ ప్రయత్నంలో ఉత్తరాంధ్ర భాగం కావాలని ఆయన అన్నారు. ఒక రూపకాన్ని ఉపయోగిస్తూ, చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి జీపీఎస్, క్షిపణులు ఉన్నాయని లోకేష్ అన్నారు.
అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు మరియు అశోక్ గజపతి రాజు జీపీఎస్ అయితే, తాను, అదితి గజపతి రాజు, రామ్మోహన్ నాయుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కలిసి అభివృద్ధికి మార్గనిర్దేశం చేసే క్షిపణులని ఆయన అన్నారు.