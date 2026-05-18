  4. Where will the 30,000 for the third child and 40,000 for the fourth child come from? For just one child, it would amount to 30 lakhs
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (17:04 IST)

మూడో బిడ్డకు 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డకు 40 వేలు ఎటు పోతాయో? ఒక్కరికే 30 లక్షలవుతుంటే...

Andhra big population push
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదల అవసరమనీ, రానురాను ఏపీ జనాభా తగ్గిపోతుందనీ, అది ఆర్థికంగా భవిష్యత్తులో దెబ్బతీస్తుందనీ, అందువల్ల పిల్లల్ని కనండి అని చెబుతున్నారు. అలా పిల్లల్ని ఇద్దరకంటే ఎక్కువగా... అంటే మూడో బిడ్డను కంటే రూ. 30 వేలు ఇస్తామనీ, 4వ బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇప్పుడిది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.
 
అసలు పిల్లల్ని కనాలంటే దంపతులు భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసిందనీ, ఒక్క అబ్బాయి లేదా అమ్మాయిని సెటిల్ చేయాలంటా మధ్యతరగతి లేదా దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్లకు తల ప్రాణం తోకకి వస్తోందని అంటున్నారు. బాగా డబ్బున్నవాళ్లు ఎంతమందినైనా కనవచ్చు కానీ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ పరిస్థితి అంత సులభంగా ఏమీ లేదని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. దీనికి ఉదాహరణలు కూడా లెక్కలతో సహా చెప్పుకొస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో నడుస్తున్న చర్చల వివరాలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాము.
 
ఒక మధ్యతరగతికుటుంబంలో ఒక బాబు లేదా పాప పుట్టినప్పటి నుండి, వారు చదువు పూర్తి చేసుకుని లైఫ్‌లో సెటిల్ అయ్యే వరకు అయ్యే ఖర్చులను అంచనా వేయడం ప్రస్తుత కాలంలో చాలా ముఖ్యమైపోయింది. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఏటా ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం, ఒక బిడ్డను ప్రసవం నుండి 22-25 ఏళ్లు వచ్చేసరికి ప్రయోజకుడిని చేయడానికి దాదాపు రూ. 30 లక్షల నుండి రూ. 70 లక్షల వరకు లేదా అంతకంటే ఎక్కువే ఖర్చవుతుంది.
 
ఎలాగంటే... గర్భధారణ మరియు ప్రసవ ఖర్చులు రూ. 1,00,000 - రూ. 3,00,000 మధ్య వుంటోంది. వైద్య పరీక్షలు అంటే... గర్భం దాల్చినప్పటి నుండి స్కానింగ్‌లు, మందులు, చెకప్స్ కోసం రూ. 30,000 - రూ. 50,000 వరకూ అవుతున్నాయి. నార్మల్ డెలివరీ అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో రూ. 50,000 నుండి రూ 80,000 వరకు, అదే సిజేరియన్ అయితే రూ. 1,00,000 నుండి రూ. 2,00,000 వరకు అవుతుంది. అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అయితే ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది.
 
శైశవదశ నుండి బాల్యం వరకూ 0 - 5 సంవత్సరాల వచ్చేవరకూ రూ. 3,00,000 - రూ. 6,00,000 అవుతుంది. వ్యాక్సినేషన్లు- వైద్యం: పిల్లల రోగనిరోధక టీకాలు, సాధారణ జ్వరాలు, మందుల ఖర్చులు. డైపర్లు, బేబీ ఫుడ్, బట్టలు, బొమ్మలు. 3 లేదా 4 ఏళ్ల వయసులో ప్లే స్కూల్/నర్సరీ ఫీజులు ఏటా రూ. 30,000 నుండి రూ. 70,000 వరకు ఉంటాయి.
 
పాఠశాల విద్య 6 - 17 సంవత్సరాలు అంటే 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ పూర్తయ్యేసరికి రూ. 12,00,000 - రూ. 25,00,000 వరకూ అవుతున్నాయి. 
ఇది ఒక కుటుంబ బడ్జెట్‌లో అతి పెద్ద భాగం.
 
ఒక మోస్తరు ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏడాదికి ఫీజు రూ. 50,000 నుండి రూ. 1,20,000 వరకు ఉంటుంది. స్కూల్ బస్సు/వాహన ఛార్జీలు, యూనిఫారాలు, పుస్తకాలు, ప్రాజెక్ట్‌లు, ట్యూషన్లు అంటూ ఏడాదికి రూ. 30,000 - రూ. 50,000 అవుతుంది. ఇంటర్మీడియట్/కోచింగ్: 11 నుంచి 12 తరగతుల్లో IIT-JEE/NEET లాంటి కోచింగ్స్ కోసం ఫీజులు ఏటా రూ. 1,50,000 నుండి రూ. 2,50,000 వరకు ఉంటాయి. ఇక ఉన్నత విద్యకు రూ 10,00,000 - రూ 25,00,000 వరకూ అవుతుంది. ఇది బిడ్డ ఎంచుకునే రంగాన్ని బట్టి ఈ ఖర్చు మారుతుంది.
 
ఇతర జీవనశైలి ఖర్చులు రూ. 5,00,000 - రూ. 10,00,000 వరకూ అవుతున్నాయి. ఈ 22 ఏళ్ల ప్రయాణంలో పిల్లల పుట్టినరోజు వేడుకలు, బట్టలు, ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్ ఫోన్, బైక్/స్కూటర్, పండగలు-టూర్ల ఖర్చులు కూడా ఇందులో భాగమవుతాయి. ఇలా మొత్తంగా చూస్తే ఒక బిడ్డకు కనీసంలో కనీసం రూ. 30 లక్షల నుంచి రూ. 70 లక్షల వరకూ ఖర్చు అవుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక బిడ్డను కనేందుకు దంపతులు ఈరోజుల్లో భయపడుతున్నారు. ఇద్దర్ని కనేవాళ్లు ధైర్యం చేసి కంటున్నారు. ఇక మూడు, నాలుగు అంటే పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో ఇక చెప్పనక్కర్లేదని అంటున్నారు. మరి మీ అభిప్రాయం ఏమిటో చెప్పండి.
 
ఐతే ఈ ఖర్చులన్నీ ఒకేసారి పెట్టేవి కావు, 22-25 ఏళ్ల కాలంలో విడతలవారీగా జరిగేవి. కాబట్టి మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుండే మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సుకన్య సమృద్ధి యోజన (అమ్మాయిల కోసం), లేదా చైల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ వంటి వాటిలో పొదుపు చేయడం ద్వారా ఈ ఆర్థిక భారాన్ని సులభంగా అధిగమించవచ్చనేది కొందరి వాదన.
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.

