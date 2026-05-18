సంబంధిత వార్తలు
- జనాభా ఒక ఆస్తి-భారం కాదు: చంద్రబాబు మూడు, నాలుగు సంతానానికి ప్రోత్సాహాకాలు ఎందుకంటే?
- భవిష్యత్కు ప్రపంచ టెలీకమ్యూనికేషన్ : సీఎం చంద్రబాబు
- పిల్లల్ని కనండి.. మూడో బిడ్డకు రూ. 30,000, నాలుగో బిడ్డకు రూ. 40,000 ఇస్తాం: చంద్రబాబు
- రాయలసీమను రతనాలసీమగా చేస్తాం : సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
- అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలలో సుమారు 30 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్: B2K విశ్లేషణ
మూడో బిడ్డకు 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డకు 40 వేలు ఎటు పోతాయో? ఒక్కరికే 30 లక్షలవుతుంటే...
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదల అవసరమనీ, రానురాను ఏపీ జనాభా తగ్గిపోతుందనీ, అది ఆర్థికంగా భవిష్యత్తులో దెబ్బతీస్తుందనీ, అందువల్ల పిల్లల్ని కనండి అని చెబుతున్నారు. అలా పిల్లల్ని ఇద్దరకంటే ఎక్కువగా... అంటే మూడో బిడ్డను కంటే రూ. 30 వేలు ఇస్తామనీ, 4వ బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇప్పుడిది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.
అసలు పిల్లల్ని కనాలంటే దంపతులు భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసిందనీ, ఒక్క అబ్బాయి లేదా అమ్మాయిని సెటిల్ చేయాలంటా మధ్యతరగతి లేదా దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్లకు తల ప్రాణం తోకకి వస్తోందని అంటున్నారు. బాగా డబ్బున్నవాళ్లు ఎంతమందినైనా కనవచ్చు కానీ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ పరిస్థితి అంత సులభంగా ఏమీ లేదని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. దీనికి ఉదాహరణలు కూడా లెక్కలతో సహా చెప్పుకొస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో నడుస్తున్న చర్చల వివరాలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాము.
ఒక మధ్యతరగతికుటుంబంలో ఒక బాబు లేదా పాప పుట్టినప్పటి నుండి, వారు చదువు పూర్తి చేసుకుని లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యే వరకు అయ్యే ఖర్చులను అంచనా వేయడం ప్రస్తుత కాలంలో చాలా ముఖ్యమైపోయింది. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఏటా ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం, ఒక బిడ్డను ప్రసవం నుండి 22-25 ఏళ్లు వచ్చేసరికి ప్రయోజకుడిని చేయడానికి దాదాపు రూ. 30 లక్షల నుండి రూ. 70 లక్షల వరకు లేదా అంతకంటే ఎక్కువే ఖర్చవుతుంది.
ఎలాగంటే... గర్భధారణ మరియు ప్రసవ ఖర్చులు రూ. 1,00,000 - రూ. 3,00,000 మధ్య వుంటోంది. వైద్య పరీక్షలు అంటే... గర్భం దాల్చినప్పటి నుండి స్కానింగ్లు, మందులు, చెకప్స్ కోసం రూ. 30,000 - రూ. 50,000 వరకూ అవుతున్నాయి. నార్మల్ డెలివరీ అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో రూ. 50,000 నుండి రూ 80,000 వరకు, అదే సిజేరియన్ అయితే రూ. 1,00,000 నుండి రూ. 2,00,000 వరకు అవుతుంది. అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అయితే ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది.
శైశవదశ నుండి బాల్యం వరకూ 0 - 5 సంవత్సరాల వచ్చేవరకూ రూ. 3,00,000 - రూ. 6,00,000 అవుతుంది. వ్యాక్సినేషన్లు- వైద్యం: పిల్లల రోగనిరోధక టీకాలు, సాధారణ జ్వరాలు, మందుల ఖర్చులు. డైపర్లు, బేబీ ఫుడ్, బట్టలు, బొమ్మలు. 3 లేదా 4 ఏళ్ల వయసులో ప్లే స్కూల్/నర్సరీ ఫీజులు ఏటా రూ. 30,000 నుండి రూ. 70,000 వరకు ఉంటాయి.
పాఠశాల విద్య 6 - 17 సంవత్సరాలు అంటే 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ పూర్తయ్యేసరికి రూ. 12,00,000 - రూ. 25,00,000 వరకూ అవుతున్నాయి.
ఇది ఒక కుటుంబ బడ్జెట్లో అతి పెద్ద భాగం.
ఒక మోస్తరు ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏడాదికి ఫీజు రూ. 50,000 నుండి రూ. 1,20,000 వరకు ఉంటుంది. స్కూల్ బస్సు/వాహన ఛార్జీలు, యూనిఫారాలు, పుస్తకాలు, ప్రాజెక్ట్లు, ట్యూషన్లు అంటూ ఏడాదికి రూ. 30,000 - రూ. 50,000 అవుతుంది. ఇంటర్మీడియట్/కోచింగ్: 11 నుంచి 12 తరగతుల్లో IIT-JEE/NEET లాంటి కోచింగ్స్ కోసం ఫీజులు ఏటా రూ. 1,50,000 నుండి రూ. 2,50,000 వరకు ఉంటాయి. ఇక ఉన్నత విద్యకు రూ 10,00,000 - రూ 25,00,000 వరకూ అవుతుంది. ఇది బిడ్డ ఎంచుకునే రంగాన్ని బట్టి ఈ ఖర్చు మారుతుంది.
ఇతర జీవనశైలి ఖర్చులు రూ. 5,00,000 - రూ. 10,00,000 వరకూ అవుతున్నాయి. ఈ 22 ఏళ్ల ప్రయాణంలో పిల్లల పుట్టినరోజు వేడుకలు, బట్టలు, ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ఫోన్, బైక్/స్కూటర్, పండగలు-టూర్ల ఖర్చులు కూడా ఇందులో భాగమవుతాయి. ఇలా మొత్తంగా చూస్తే ఒక బిడ్డకు కనీసంలో కనీసం రూ. 30 లక్షల నుంచి రూ. 70 లక్షల వరకూ ఖర్చు అవుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక బిడ్డను కనేందుకు దంపతులు ఈరోజుల్లో భయపడుతున్నారు. ఇద్దర్ని కనేవాళ్లు ధైర్యం చేసి కంటున్నారు. ఇక మూడు, నాలుగు అంటే పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో ఇక చెప్పనక్కర్లేదని అంటున్నారు. మరి మీ అభిప్రాయం ఏమిటో చెప్పండి.
ఐతే ఈ ఖర్చులన్నీ ఒకేసారి పెట్టేవి కావు, 22-25 ఏళ్ల కాలంలో విడతలవారీగా జరిగేవి. కాబట్టి మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుండే మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సుకన్య సమృద్ధి యోజన (అమ్మాయిల కోసం), లేదా చైల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ వంటి వాటిలో పొదుపు చేయడం ద్వారా ఈ ఆర్థిక భారాన్ని సులభంగా అధిగమించవచ్చనేది కొందరి వాదన.
నా అభిప్రాయం కూడా ఇదే .. జనాభా పెరగాలని చంద్రబాబుగారు సుదీర్ఘ ఆలోచనతోనే చెప్పి ఉండొచ్చు .. కానీ ఇలా కంటూ పోతే వాళ్ల ఆలనా -పాలనా ఎవరు చూస్తారు .. వారి లైఫ్ కి కావాల్సిన వన్నీ ఇవ్వగలిగే పొజిషన్ ఉన్నపుడే పిల్లల్ని కనాలి .. మంచి చదువు ఇవ్వగలిగినప్పుడే పిల్లల్ని కనాలి .. మంచి… pic.twitter.com/IruSDuVAbw— ASHOK VEMULAPALLI (@ashuvemulapalli) May 17, 2026
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Jonnavithula: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వస్తున్న మూవీ లలిత
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
Mega158: మెగా158 కోసం జిమ్ వర్కౌట్ను పంచుకున్న చిరంజీవి
Manchu Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి టీజర్ తో రా కింగ్ ట్యాగ్ తో వస్తున్న మంచు మనోజ్
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.