ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి విరాళిస్తున్న త్యాగధనులు, ఎవరెవరు ఎంతెంత ఇచ్చారు?
పేరులోనే అమరత్వం నింపుకుని నిర్మాణమవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి ప్రతిరోజూ ఎవరో ఒకరు విరాళాలు అందిస్తూనే వున్నారు. తాజాగా ఇప్పటివరకూ 9 మహానాడు సభలకు కేవలం సైకిల్ మీద ప్రయాణం చేసి హాజరవుతున్న పిడుగురాళ్లకు చెందిన తెదేపా అభిమాని రూ. 50,000 అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళం ఇచ్చారు.
ఇలా అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళాలు ఇస్తున్న వీరి పేర్లు చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడుతుంది. భవిష్యత్ తరాల వారి కోసం వారు భూములు, డబ్బు... ఇస్తూ అమరావతిని ప్రపంచ నగరంగా వెలుగొందేందుకు తమవంతు సాయం చేస్తున్నారు. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి సంబంధించి, ప్రభుత్వానికి లేదా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి ఇప్పటివరకు అందిన మొత్తం విరాళాల ఖచ్చితమైన అధికారిక మొత్తం ఎంత అనేది ప్రభుత్వం ఒకే డిజిట్గా అధికారికంగా ఎప్పటికప్పుడు ప్రకటించనప్పటికీ, వివిధ వర్గాల నుండి వందల కోట్ల రూపాయల మేర విరాళాలు, సాయం అందుతూ వస్తోంది.
అమరావతి నిర్మాణానికి వివిధ రూపాల్లో అందిన భారీ విరాళాలు, నిధుల వివరాలు ఒకసారి తెలుసుకుందాము. ప్రముఖ సంస్థలు, వ్యక్తుల నుండి భారీ విరాళాలు అమరావతి నిర్మాణం కోసం అందాయి, అందుతూనే వున్నాయి. దుబాయ్కి చెందిన శోభా గ్రూప్ రూ 100 కోట్లు ఇచ్చింది. ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ శోభా గ్రూప్ చైర్మన్ పీఎన్సీ మీనన్ అమరావతిలో అంతర్జాతీయ స్థాయి డిజిటల్ లైబ్రరీ నిర్మాణానికి రూ. 100 కోట్ల భారీ విరాళాన్ని ప్రకటించారు.
కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన కోగంటి ఇందిరాదేవి జ్ఞాపకార్థం ఆమె కుమార్తె పి. విజయలక్ష్మి హైదరాబాద్లోని తన స్థలాన్ని అమ్మి మరీ అమరావతి నిర్మాణం కోసం రూ. 1 కోటి విరాళంగా అందించారు. 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమరావతి పనులు మళ్లీ వేగవంతం కావడంతో చాలా మంది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారు. కంకిపాడుకు చెందిన ఒక రైతు రూ. 10 లక్షలు, విజయవాడకు చెందిన ఒక మహిళ తన బంగారు గాజులను, అమెరికా న్యూజెర్సీ నుండి ఒక మహిళ రూ. 4 లక్షలు ఇలా ఎందరో తమ వంతు విరాళాలను నేరుగా ముఖ్యమంత్రికి అందజేశారు.
ఆర్థికపరమైన విరాళాల కంటే అమరావతికి లభించిన అతిపెద్ద సాయం భూమి. ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానం కింద అమరావతి ప్రాంతానికి చెందిన దాదాపు 29,000 మందికి పైగా రైతులు తమకు చెందిన 33,000 ఎకరాలకు పైగా సాగు భూమిని రాజధాని నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వానికి అప్పగించారు. దీని విలువ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం, అంతర్జాతీయ బ్యాంకుల ఆర్థిక సాయాలు... ఇవి నేరుగా విరాళాలు కాకపోయినప్పటికీ, రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమరావతి ఫేజ్-1 అభివృద్ధి కోసం రూ. 15,000 కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగానే వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ల నుండి లభించిన నిధులతో కలిపి కేంద్రం తొలి విడతగా రూ. 4,285 కోట్లను మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్గా విడుదల చేసింది.
అలాగే రాష్ట్ర బడ్జెట్ (2026-27)లో కూడా అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ ప్రాజెక్టుకు రూ. 6,000 కోట్లను కేటాయించారు. మొత్తంగా చూస్తే, అమరావతి కేవలం ప్రభుత్వ నిధులతోనే కాకుండా ప్రజల భూ త్యాగాలు, ప్రవాసాంధ్రుల నిధులు, కార్పొరేట్ సంస్థల విరాళాలతో ప్రజా రాజధానిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
నూజివీడులో మహానాడు ముగించుకుని తిరిగి గుంటూరు వెళ్తుంటే IJM దగ్గర కనిపించాడు ఈ వ్యక్తి... ఆపి మాట్లాడా వినండి , 9 మహానాడు లకి సైకిల్ మీదే వెళ్ళాడు అంట , ఇవ్వాళ అమరావతి కి 50,000 ఇచ్చాడు... pic.twitter.com/qwfPBJXhpK— Manchodu Mani (@manchodumani) May 28, 2026
