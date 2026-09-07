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  4. Who is Madanapalle Lady Don Koneti Sulochana?
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (22:12 IST)

నాడు వ్యవసాయ కూలీ.. నేడు రూ.కోట్లకు పడగలెత్తిన లేడీ డాన్... ఎవరామె?

lady don sulochana
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (22:12 IST)
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ఒకపుడు మదనపల్లెలో వ్యవసాయ కూలీగా జీవనం సాగిస్తూ ఒక గదివున్న ఇంట్లో నివసించిన సులోచన.. అనతికాలంలోనే రూ.కోట్లకు పడగలెత్తి లేడీ డాన్‌గా చెలామణి అవుతున్నారు. పలువురు రాజకీయ నేతలు, ఇంకొందరు పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల అండదండలతో వివిధ రకాలైన అక్రమాలకు పాల్పడి రూ.కోట్ల సొమ్ముతో పాటు భూములను సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమెపై లెక్కకు మించి అవినీతి ఆరోపణలు ఆమె నివాసంతో పాటు ఆమె సోదరుడు శ్రీనివాసులు గృహాల్లో పోలీసులు ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. 
 
మదనపల్లె డీఎస్పీ బుచ్చిరాజు నేతృత్వంలో మూడు పోలీస్ బృందాలు ఈ సోదాల్లో పాల్గొన్నాయి. మార్పు వెంకటేశ్ నాయుడు అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు, కోర్టు నుంచి పొందిన వారెంట్ ఆధారంగా ఈ సోదాలు నిర్వహించారు. ఇందులో సులోచన ఇంటి నుంచి సుమారు 50 కీలక డాక్యుమెంట్లు, ఫోర్జరీ సంతకాలు ఉన్నాయని, 15 బాండ్ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలను ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ కోసం పంపించారు. 
 
కాగా, వ్యవసాయ కూలీగా ఉన్న సులోచన... రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ముసుగులో భారీ ల్యాండ్ మాఫియా నడుపుతున్నట్టు ఆమెపై ప్రధాన ఆరోపణ. అవసరైన వారికి అప్పులు ఇచ్చి, ఆ తర్వాత బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలతో వారి భూములను అన్యాయంగా, బలవంతంగా తన పేర రాయించుకుంటోందని పలువురు బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఆమె ఇంటి వద్ద ప్రైవేట్ బౌన్సర్లు కాపలాగా ఉంచి, బాధితులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. 
 
కాగా, స్థానిక పోలీసు రికార్డుల ప్రకారం ఆమెపై మదనపల్లె ఒకటో పట్టణం, టూ టౌన్, తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్‌లలో కలిపి ఏకంగా 14 క్రిమినల్ కేసులు నమోదు కాగా, టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆమెపై రౌడీషీట్ కూడా తెరిచారు. గతంలో ఏపీలో లేడీ డాన్‌లుగా పేరొందిన నిడిగుంట అరుణ, అరవ కామాక్షి తరహాలోనే సులోచన కూడా నేర సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించినట్టు స్థానికుల ఆరోపణగా ఉంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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