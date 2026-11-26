చెన్నై శ్రీవారి అజ్ఞాత భక్తుడు వర్ధమాన్ జైన్ నేపథ్యం ఇదీ...
చెన్నైకు చెందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త వర్ధమాన్ జైన్ బుధవారం వరకు శ్రీవారి అజ్ఞాతభక్తుడుగా ఉన్నారు. గురువారం ఆయన శ్రీవారికి రూ.160 కోట్ల విలువ చేసే స్వర్ణాభరణాలను సమర్పించి, ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆయన పేరు సోషల్ మీడియాలో మార్మోగిపోతోంది. ఆ వీర భక్తుడు నేపథ్యాన్ని ఓ సారి పరిశీలిస్తే,
యాక్సెస్ హెల్త్ కేర్ వ్యవస్థాపకుడు, వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నారు. హెల్త్ కేర్ టెక్నాలజీ, బీపీవో రంగాల్లో విశేష అనుభవం ఉంది. గతంలో డెల్ సర్వీస్ బీపీఓ మేనేజింగ్ డైరెక్టరుగా పనిచేశారు. విజన్ హెల్త్ సోర్స్ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు. ఆసియా ఇంజినీరింగ్ సంస్థకు సహ యజమాని, డైరెక్టరుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీలో కీల పాత్ర పోషించారు. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, మెడికల్ కోడింగ్ రంగాల్లో పేటెంట్లు సొంతం చేసుకున్నారు.
చెన్నైలోని లయోలా కాలేజీలో స్టాటిస్టిక్స్ విభాగంలో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసిన ఆయన... అమెరికాలోని యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేశారు. చెన్నైలోని కంచి కామకోటి చైల్డ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్కు మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా కొనసాగుతున్నారు. పేద యువత నైపుణ్యాభికి ఆవిష్కార్ పేరుతో ఓ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీ సరితా జైన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్య, వైద్య సేవా రంగాల్లో విశేష సేవలు అందిస్తున్న గొప్పదాత.
శ్రీవారికి బంగారు ఆభరణాలు సమర్పించి ఆ ఆజ్ఞాత భక్తుడు ఈయనే....
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ చరిత్రలో ఓ అపూర్వ ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. కలియుగ దైవానికి ఓ భక్తుడు ఏకంగా 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా సమర్పించి తన భక్తిని చాటుకున్నారు. ఆ అజ్ఞాత భక్తుడుకు సంబంధించిన విషయాలు ఇప్పటివరకు గోప్యంగా ఉంచారు. అయితే, గురువారం వెలుగులోకి వచ్చాచి. చెన్నైకి చెందిన 'వర ఫ్యూచర్ ఎల్ఎల్పీ' సంస్థ ఛైర్మన్ వర్ధమాన్ జైన్ ఈ చారిత్రాత్మక కానుకను స్వామివారికి అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు సైతం హాజరయ్యారు.
గురువారం ఉదయం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వర్ధమాన్ జైన్, అనంతరం 121 కిలోల స్వర్ణాభరణాలను ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా టీటీడీ ఈవోకు అందజేశారు. ఈ ఆభరణాలను స్వామివారికి శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు అలంకరించేలా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించడం విశేషం.
కిరీటం, శంఖుచక్రాలు, కటి వరద హస్తాలు, వడ్డాణం, పాదుకలు సహా మొత్తం 46 రకాల ఆభరణాలను ఇందులో ఉన్నాయి. టీటీడీ అధికారులు, అర్చకులు, బొక్కసం అధికారుల సూచనల మేరకు వీటిని ఓ ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థతో తయారు చేయించారు.
తన కంపెనీలో 60 శాతం వాటాను విక్రయించగా వచ్చిన రూ.6 వేల కోట్లలో కొంత భాగాన్ని స్వామివారికి సమర్పించాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు గతంలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ మాట ప్రకారం గురువారం ఈ భారీ విరాళాన్ని అందజేశారు. ఈ ఆభరణాలను ప్రదర్శించేందుకు ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో ప్రత్యేక వేదికను ఏర్పాటు చేశారు.
వర్ధమాన్ జైన్ శ్రీవారికి విరాళాలు సమర్పించడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో 2025 జనవరి 19న రూ.6 కోట్లు, ఈ ఏడాది మే 16న ఓ ఎలక్ట్రిక్ బస్సును కూడా ఆయన విరాళంగా అందించారని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. శుక్రవారం స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించిన అనంతరం ఈ నూతన స్వర్ణాభరణాలను అలంకరించనున్నారు. ఒకే భక్తుడు ఇంత భారీ మొత్తంలో బంగారం కానుకగా ఇవ్వడం తిరుమల చరిత్రలో ఇదే ప్రథమం అని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.