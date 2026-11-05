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  4. why did you bring a glass tumbler, Polling staff; Then pull out this fan- Voter-s reply (Video)
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (18:22 IST)

ఏయ్.. గాజు గ్లాసు ఎందుకు తెచ్చావ్- పోలింగ్ సిబ్బంది: ఐతే ఈ ఫ్యాన్ పీకెయ్- ఓటరు రిప్లై, వీడియో

A man entered in polling-booth with Glass tumbler
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (18:22 IST)
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రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల బ్యాలెట్ బాక్సులు అపహరించడం, పెట్రోలు బాంబులతో బెదిరించడం వంటి ఘటనలు జరిగాయి. శ్రీకాకుళం పొందూరు కనిమెట్ట ఎంపిటిసి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన ఒకటి జరిగింది. జనసేన పార్టీ సానుభూతిపరుడైన ఓటరు ఒకరు గాజు గ్లాసు పట్టుకుని పోలింగ్ కేంద్రం లోపలికి వచ్చాడు. దీనితో పోలింగ్ కేంద్రంలోని అధికారులు గాజు గ్లాసు తీసుకురావడంపై అభ్యంతరం చెప్పారు. దానికి అతడు... ఈ గదిలో ఫ్యాను తిరుగుతోంది. దాన్ని పీకేయండి అంటూ సమాధానమిచ్చాడు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతోంది.
 
చెవిరెడ్డి అన్నకు నేను ఎస్కార్ట్: ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి
తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి చూద్దామని వెళ్లిన వైసిపి నాయకుడు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి షాకిచ్చారు. ఆయన ఎటు వెళ్తుంటే అటే వెళ్తూ... నేను చెవన్నకు ఎస్కార్ట్. అన్నా ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా జరగనీయండి. తెలుగుదేశం నాయకులను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టొద్దు. అవసరమైతే పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఒకే కారులో వెళ్లి పరిశీలిద్దాము.
 
మీకు ఎస్కార్టుగా నేను వుంటాను అని ఆయనను అనుసరిస్తూ వచ్చారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ... గత ఎన్నికల్లో ఎస్పీ, పోలీసులను ఎలా వాడారండి మీరు... అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఓటర్లూ... మీరు ప్రశాంతంగా మీ ఓట్లను వేసుకోండి. చెవన్న దగ్గర నేను వున్నాగా అంటూ సెటైర్లు వేసారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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