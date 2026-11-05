ఏయ్.. గాజు గ్లాసు ఎందుకు తెచ్చావ్- పోలింగ్ సిబ్బంది: ఐతే ఈ ఫ్యాన్ పీకెయ్- ఓటరు రిప్లై, వీడియో
రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల బ్యాలెట్ బాక్సులు అపహరించడం, పెట్రోలు బాంబులతో బెదిరించడం వంటి ఘటనలు జరిగాయి. శ్రీకాకుళం పొందూరు కనిమెట్ట ఎంపిటిసి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన ఒకటి జరిగింది. జనసేన పార్టీ సానుభూతిపరుడైన ఓటరు ఒకరు గాజు గ్లాసు పట్టుకుని పోలింగ్ కేంద్రం లోపలికి వచ్చాడు. దీనితో పోలింగ్ కేంద్రంలోని అధికారులు గాజు గ్లాసు తీసుకురావడంపై అభ్యంతరం చెప్పారు. దానికి అతడు... ఈ గదిలో ఫ్యాను తిరుగుతోంది. దాన్ని పీకేయండి అంటూ సమాధానమిచ్చాడు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతోంది.
ఫ్యాన్ ఉందిగా.. గాజు గ్లాస్ ఎందుకు తేకూడదు.. శ్రీకాకుళం పొందూరు,కనిమెట్ట MPTC పోలింగ్ లో ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. జనసేన సానుభూతిపరుడైన ఓ ఓటరు గాజు గ్లాస్ పట్టుకొని పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లగా అధికారులు అభ్యంతరం తెలిపారు. గ్లాస్ గుర్తు ఉన్నందుకే గ్లాస్ తీసుకురావద్దంటారా https://t.co/eOaqAsbYxj— SURENDRA PILLELLA (@SURENDRAPILLEL1) November 5, 2026
చెవిరెడ్డి అన్నకు నేను ఎస్కార్ట్: ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి
తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి చూద్దామని వెళ్లిన వైసిపి నాయకుడు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి షాకిచ్చారు. ఆయన ఎటు వెళ్తుంటే అటే వెళ్తూ... నేను చెవన్నకు ఎస్కార్ట్. అన్నా ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా జరగనీయండి. తెలుగుదేశం నాయకులను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టొద్దు. అవసరమైతే పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఒకే కారులో వెళ్లి పరిశీలిద్దాము.
మీకు ఎస్కార్టుగా నేను వుంటాను అని ఆయనను అనుసరిస్తూ వచ్చారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ... గత ఎన్నికల్లో ఎస్పీ, పోలీసులను ఎలా వాడారండి మీరు... అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఓటర్లూ... మీరు ప్రశాంతంగా మీ ఓట్లను వేసుకోండి. చెవన్న దగ్గర నేను వున్నాగా అంటూ సెటైర్లు వేసారు.