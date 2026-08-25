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  4. Why did you sacrifice my life knowing what kind of person your son is?, Jogi Ramesh-s daughter-in-law, Meghana
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (15:31 IST)

కొడుకు అలాంటి వాడని తెలిసి నా జీవితమెందుకు బలి చేసారు?: జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన

Jogi Meghana
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (15:34 IST)
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ఎవరి పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితి, వారివారి నడవడికల గురించి తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఎట్లా వుంటుంది అని ప్రశ్నించారు మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన. ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ... నా అత్తమామలు నన్ను మోసం చేసారు. కుమారుడి ఆరోగ్య స్థితి తెలిసి కూడా వివాహం చేసారు. నా జీవితాన్ని నాశనం చేసారు. జోగి రమేష్ గారు నన్ను కన్నకూతురులా చూసుకుంటానని అన్నారు.
 
గోరుముద్దలు తినిపించామని చెబుతున్నారు. కానీ అవి గోరుముద్దలు కాదు విషపు ముద్దలు. తన కుమారుడు రాజీవ్ కి అలాంటి సమస్య వున్నదని తెలిసినా ఇలా చేయడం నేరం కాదా. నా భర్త రాజీవ్ లోని లోపమే సమస్య అనీ, ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టి రాజకీయాల కోసం వాడుకోవాలని చూస్తుండటం వల్లనే నేను మీడియా ముందుకు వచ్చాను. నాకు న్యాయం చేయాలని ఎమ్మెల్యేను కలిశాను. ఇందులో తప్పేముంది. నేనేదో దొంగచాటుగా వెళ్తున్నట్లు వీడియోలు రిలీజ్ చేసారు. అందులో దొంగచాటు ఏముంది.
 
నేను మీ అందరికీ చెబుతున్నా. నాకు న్యాయం చేయాలని ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ గారిని ఆశ్రయించాను. అంతేకాదు, పెళ్లికి ముందు వారు తాము హిందువులమని చెప్పారు. తీరా పెళ్లయ్యాక వారు క్రైస్తవులని తెలిసి షాకయ్యాను. ఇవన్నీ నేరాలు కాదా? నా జీవితాన్ని నాశనం చేయడం నేరం కాదా? అంటూ ప్రశ్నించారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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