ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి లండన్, సింగపూర్ లాంటి రాజధాని ఎందుకు?: అంబటి రాంబాబు (video)
ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నగరం నిర్మిస్తామని కూటమి నాయకులు చెబుతున్నారు. అసలు ఇలాంటి రాజధాని నగరం మనకు ఎందుకు? తినడానికి తిండిలేదు కానీ మీసాలకు సంపెంగ నూనె కావాలా అంటూ మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు. మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ... మన ఖర్మ కాకపోతే, మనకు అసలు ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నగరం ఎందుకు చెప్పండి. మేము 3 రాజధానులు అన్న మాట నిజమే.
కానీ ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నగరం అనలేదు. మన స్థాయిని బట్టి నిర్మిస్తామని చెప్పాం. ఐతే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెబుతున్నారు. సింగపూర్, లండన్ వంటి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నగరాలు నిర్మిస్తారట. అంటే దేశ రాజధాని ఢిల్లీని మించి నిర్మిస్తారా. వెనకటికెవరో చెప్పినట్లు తినడానికి తిండి లేదు కానీ మీసాలకు సంపెంగ నూనె పెట్టాడట. రాష్ట్రంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు లేవు కాని వరల్డ్ క్లాస్ రాజధాని నిర్మిస్తారట అంటూ ఎద్దేవా చేసారు.