రోడ్డు యాక్సిడెంట్ చేసినవాడిని ఎందుకు జైలులో వెయ్యరు?
ప్రముఖ సీనియర్ పాత్రికేయుడు అశోక్ వేములపల్లి తన బావగారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై మరణం అంచుదాకా వెళ్లి బైటపడ్డారని అన్నారు. తన బావ రోడ్డుపై సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్తూ వుండగా ఓ మినీ వ్యాను డ్రైవర్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టేశాడు. అతడికి కనీసం లైసెన్స్ కూడా లేదు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు డ్రైవర్లు రోడ్డుపై వాహనాలను నడుపుతూ ఎంతోమంది ప్రాణాలను తీస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. వాహనంతో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసి గుద్దేసి చంపేసి వెళ్లిపోయే డ్రైవర్లకు కేసు నమోదు చేసి బెయిల్ ఇచ్చి పంపేస్తున్నారు.
నిర్లక్ష్యం డ్రైవ్ చేసి రోడ్డుపై ఎందరో ప్రాణాలను కబళిస్తున్న అలాంటి డ్రైవింగ్ చేసేవారికి కఠిన శిక్షలు వేయరా? కుటుంబాన్ని పోషించే ఒక్క వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోతే ఆ కుటుంబమంతా రోడ్డునపడిపోతుంది కదా. వారిని ఆదుకునేది ఎవరు, రోడ్డు ప్రమాదానికి కారకుడైన వ్యక్తి పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. అతడే బాధిత కుటుంబాలను పోషించేటట్లు చట్టం తీసుకురావాలి. ఇలా కొంతమంది నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ చేయడం, మద్యం సేవించి వాహనాన్ని నడిపి ఎంతోమంది ప్రాణాలను కబళిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.