జగన్ ప్రాణాలకు ముప్పు.. అందుకే షర్మిలకు ప్యాలెస్ అనుమతి నిరాకరణ
ఒక దశాబ్దం క్రితం వరకు వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్, ఆయన సోదరి షర్మిల విడదీయలేనంత సన్నిహితంగా ఉండేవారు. జగన్ జీవితంలో షర్మిల ఎంత కీలకమైన వ్యక్తి అంటే, 2019 ఎన్నికలకు ముందు ఆమె పార్టీ తరపున విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి, వైఎస్సార్సీపీ నిలబడటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. జగన్, షర్మిల మధ్య దూరం ఎంత పెరిగిందంటే, కనీసం ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడని పరిస్థితికి చేరుకున్నారు. రాజకీయ విభేదాలు, ఆస్తుల వివాదాలు వంటి అనేక కారణాలు దీనికి దారితీశాయి.
ఈ పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్లో తన కుమార్తె వివాహాన్ని జరుపుకోవడానికి షర్మిల అనుమతి కోరగా, జగన్ దానికి నిరాకరించారు. ఈ విషయం మీడియా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమై, పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.
దీనిపై పేర్ని నాని స్పందిస్తూ, ఈ వివాదానికి దారితీసిన పరిణామాలను వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. బెంగళూరులోని ఆ ఇంటికి అందరికీ ఒకే ప్రవేశ ద్వారం ఉంది. జగన్, షర్మిల, విజయమ్మ... ఇలా ఎవరైనా సరే అదే గేటు ద్వారా లోపలికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం జగన్ ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంది. అందుకే ఆయనకు జెడ్ ప్లస్ స్థాయి భద్రత కల్పించబడింది.
ఒకే ప్రాంగణంలో వివాహం జరిగితే, బయటి వ్యక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో లోపలికి వస్తారు. ఇది జగన్ ప్రాణాలకు ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు. అత్యున్నత భద్రతా వలయంలో ఉన్న ఒక వీఐపీ (జగన్) ఉన్న చోట, వివాహ వేడుకకు ఎలా అనుమతి ఇవ్వగలరు?.. అని నాని వివరించారు.
మొత్తం మీద, తన ప్రాణాలకు ముప్పు పొంచి ఉందని భావించిన జగన్, బెంగళూరులోని యలహంక ఇంట్లో తన సోదరి షర్మిల కుమార్తె వివాహాన్ని జరుపుకోవడానికి అనుమతి నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది,