  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Why the fear regarding the meeting between Vangaveeti Radhakrishna and Pawan Kalyan: Bolisetti Satyanarayana
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (17:44 IST)

వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?

Vangaveeti Radhakrishna-Pawan
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (17:48 IST)
google-news
వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. వంగవీటి రాధాకృష్ణ విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారన్న దగ్గర్నుంచి బెజవాడ రాజకీయంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకింత ఆసక్తి నెలకొన్నది. ఈ నేపధ్యంలో బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ ఎక్స్ వేదికగా ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చారు. ఆయన... రాష్ట్రంలో ఉన్న రెండు మహానగరాలు "విజయవాడ" "విశాఖపట్నం" కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి. ఈ ఎన్నికలు కేవలం మేయర్ పదవుల కోసం కావు, అవి నగరాల భవిష్యత్తు, శాంతి భద్రతలు, ప్రజాస్వామ్యం, పర్యావరణం, సహజ వనరుల పరిరక్షణకు సంబంధించిన కీలకమైన ఎన్నికలు.
 
విజయవాడ విషయానికి వస్తే... వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?
1988లో వంగవీటి మోహన రంగా హత్య అనంతరం జరిగిన కుల ఘర్షణలు విజయవాడను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత, వంగవీటి రంగా వారసుడు రాధాకృష్ణ నాయకత్వానికి పవన్ కళ్యాణ్‌ గారి పవర్ కలిస్తే అది విజయవాడలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణానికి, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మార్పునకు దారితీస్తుంది అన్న భయం. రాధాకృష్ణపై అవినీతి ఆరోపణల మరకలు లేవని, ఆయన నాయకత్వం విజయవాడలో శాంతిభద్రతలకు, సామాజిక సామరస్యానికి దోహదపడుతుందని భయం.
 
మరో మేయర్ అభ్యర్థి ఏ.బి. వెంకటేశ్వరరావు గారు 24 గంటల్లో అవినీతిని అంతం చేస్తానని ప్రగల్బాలు. ఒక మేయర్ మాత్రమే 24 గంటల్లో అవినీతిని నిర్మూలించగలరని చెప్పడం వెనుక ఇప్పటికే అవినీతి రాజకీయాలపై విసిగి ఉన్న #GenZ ని ఆకట్టుకోవాలనే ఓ రాజకీయ కుట్ర దాగివుంది. గతంలో కుల, రాజకీయ ఘర్షణలతో విజయవాడను అశాంతికి గురిచేసిన రాజకీయ సంస్కృతికి మళ్లీ అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు విజయవాడకు కావలసింది కుల రాజకీయాలు కాదు.. శాంతి, సామరస్యం, బాధ్యతాయుతమైన నాయకత్వం అని వెల్లడించారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
వాహ్.. వాట్ ఏ ల్యాండింగ్ : ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్‌పై రఫేల్ యుద్ధ విమానం (Video)

cult movie review: మితిమీరిన హింస, రక్తపాతం కాన్సెప్ట్ గా విశ్వక్ సేన్.. కల్ట్ రివ్యూ

cult movie review: మితిమీరిన హింస, రక్తపాతం కాన్సెప్ట్ గా విశ్వక్ సేన్.. కల్ట్ రివ్యూ‘కల్ట్’ అనేది విశ్వక్ సేన్ దర్శకత్వంలో, ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్-థ్రిల్లర్,.గాయత్రి భరద్వాజ్, యజ్ఞ తుర్లపాటి కీలక పాత్రలలో నటించారు. తారక్ పొన్నప్ప, మురళీ శర్మ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, విశాఖ్ నాయర్ తదితరులు నటించారు. దీనిని తారక్ సినిమాస్ మరియు వన్మయే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల క్రింద కరాటే రాజు మరియు సందీప్ కాకరాల నిర్మించారు. సంగీతం : రవి బస్రూర్, ఛాయాగ్రహణం : అరవింద్ విశ్వనాథన్, కూర్పు : రవి తేజ గిరిజాల, దర్శకత్వం : విశ్వక్ సేన్. సంభాషణలను తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం అందించారు.

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ డైరీ.. ఫిట్‌నెట్ అదుర్స్.. వీడియో వైరల్

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ డైరీ.. ఫిట్‌నెట్ అదుర్స్.. వీడియో వైరల్హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో మరో కోణాన్ని పంచుకుంటున్నారు. మొదటి నెల నుండి తొమ్మిదవ నెల వరకు, తన ఫిట్‌నెస్ దినచర్య ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో ఈ నటి డాక్యుమెంట్ చేశారు. ఆమె తాజా వీడియో ది ఫైనల్ ల్యాప్ అని పిలిచే దశను సూచిస్తుంది. సమంత తన గర్భధారణ వర్కౌట్‌లలోని వివిధ దశలను చూపిస్తూ ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు. గర్భధారణ చివరి దశకు చేరుకుంటున్నప్పటికీ, ఆమె డంబెల్‌తో వెయిటెడ్ స్క్వాట్స్ చేస్తున్నట్లు ఈ తాజా వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఈ తొమ్మిది నెలల పాటు ఆమె తన ఫిట్‌నెస్ దినచర్యను ఎలా కొనసాగించిందో ఈ వీడియో చూపిస్తుంది. ఆమె ఫిట్‌నెస్ అప్‌డేట్‌లు కొంతకాలంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

Aadarsha Kutumbam Movie Review: సరదాగా సాగే ఆదర్శ కుటుంబం ..రివ్యూ

Aadarsha Kutumbam Movie Review: సరదాగా సాగే ఆదర్శ కుటుంబం ..రివ్యూవిక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో రూపొందిన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయిక. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాలో నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా నేడే (అక్టోబర్ 30)న విడుదలైంది.

Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్‌ 10.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్?

Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్‌ 10.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్?బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు ప్రేక్షకుల కోసం మరో పెద్ద ట్విస్ట్‌ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ వారాంతంలో షో నిర్వాహకులు మరో డబుల్ ఎలిమినేషన్‌కు ప్లాన్ చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో వదంతులు షికారు చేస్తున్నాయి. ఈ వారం నామినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్లు రోహిత్, వంశీ, రామ్ ప్రసాద్, ఝాన్సీ, శివ, రామకృష్ణ, వర్షిణి, సుధీర్. సోషల్ మీడియా ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం యాంకర్ వర్షిణి, సుధీర్ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నారు.

విమానంలో కీర్తి సురేశ్‌కు చేదు అనుభవం - మద్యం మత్తులో సెల్ఫీ కోసం యత్నం...

విమానంలో కీర్తి సురేశ్‌కు చేదు అనుభవం - మద్యం మత్తులో సెల్ఫీ కోసం యత్నం...ప్రముఖ నటి కీర్తి సురేశ్‌కు విమానంలో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ ప్రయాణికుడు పీకల వరకు మద్యం సేవించి కీర్తి సురేశ్‌తో సెల్ఫీకి పదేపదే ప్రయత్నించి తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. దీంతో విమాన సిబ్బంది జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ విషయాన్ని కీర్తి సురేశ్ స్వయంగా వెల్లడించడం గమనార్హం.