వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?
వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. వంగవీటి రాధాకృష్ణ విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారన్న దగ్గర్నుంచి బెజవాడ రాజకీయంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకింత ఆసక్తి నెలకొన్నది. ఈ నేపధ్యంలో బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ ఎక్స్ వేదికగా ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చారు. ఆయన... రాష్ట్రంలో ఉన్న రెండు మహానగరాలు "విజయవాడ" "విశాఖపట్నం" కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి. ఈ ఎన్నికలు కేవలం మేయర్ పదవుల కోసం కావు, అవి నగరాల భవిష్యత్తు, శాంతి భద్రతలు, ప్రజాస్వామ్యం, పర్యావరణం, సహజ వనరుల పరిరక్షణకు సంబంధించిన కీలకమైన ఎన్నికలు.
విజయవాడ విషయానికి వస్తే... వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?
1988లో వంగవీటి మోహన రంగా హత్య అనంతరం జరిగిన కుల ఘర్షణలు విజయవాడను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత, వంగవీటి రంగా వారసుడు రాధాకృష్ణ నాయకత్వానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పవర్ కలిస్తే అది విజయవాడలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణానికి, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మార్పునకు దారితీస్తుంది అన్న భయం. రాధాకృష్ణపై అవినీతి ఆరోపణల మరకలు లేవని, ఆయన నాయకత్వం విజయవాడలో శాంతిభద్రతలకు, సామాజిక సామరస్యానికి దోహదపడుతుందని భయం.
మరో మేయర్ అభ్యర్థి ఏ.బి. వెంకటేశ్వరరావు గారు 24 గంటల్లో అవినీతిని అంతం చేస్తానని ప్రగల్బాలు. ఒక మేయర్ మాత్రమే 24 గంటల్లో అవినీతిని నిర్మూలించగలరని చెప్పడం వెనుక ఇప్పటికే అవినీతి రాజకీయాలపై విసిగి ఉన్న #GenZ ని ఆకట్టుకోవాలనే ఓ రాజకీయ కుట్ర దాగివుంది. గతంలో కుల, రాజకీయ ఘర్షణలతో విజయవాడను అశాంతికి గురిచేసిన రాజకీయ సంస్కృతికి మళ్లీ అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు విజయవాడకు కావలసింది కుల రాజకీయాలు కాదు.. శాంతి, సామరస్యం, బాధ్యతాయుతమైన నాయకత్వం అని వెల్లడించారు.