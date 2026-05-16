ఇంట్లో ఇల్లాలు, ఆసుపత్రిలో ప్రియురాలు, విజయవాడ వైద్యుడి నిర్వాకం
ఓ వైద్యుడు తనకు పెళ్లయిన విషయాన్ని దాచిపెట్టి తన ఆసుపత్రిలో పనిచేసే నర్సుతో ప్రేమాయణం ప్రారంభించాడు. అంతేకాదు... ఆమె మెడలో దండ వేసేసి పెళ్లయ్యింది మనిద్దరికీ అని గత నాలుగేళ్లుగా ఆమెతో కాపురం కూడా చేస్తున్నాడు. ఇది కాస్తా భార్యకు తెలియడంతో భర్తను నిలదీసింది. దాంతో... నర్సుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదనీ, ఆమెను పెళ్లి చేసుకోలేదని బుకాయించాడు.
ఇక ఆ తర్వాత నుంచి నర్సును దూరం పెట్టేసాడు. వైద్యుడి చేతిలో తను మోసపోయానని తెలుసుకున్న నర్సు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పెళ్లి కాలేదని నమ్మించి తనను వివాహం చేసుకున్నాడనీ, ఇప్పుడే పిల్లలు వద్దని రెండుసార్లు అబార్షన్ కూడా చేయించాడని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన తన కెరీర్లో, పలు భాషల్లో దాదాపు అరవై చిత్రాలతో ఇండియన్ సినిమాని రీడిఫైన్ చేసిన సంగీతం, 94 ఏళ్ల వయసులో డైరెక్టర్ చైర్ లోకి తిరిగి వస్తూ, సృజనాత్మకతకు హద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.
నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ సతీష్ కాసెట్టి తన కొత్త థ్రిల్లర్ మూవీ ‘మరీచిక’తో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు..ఈ చిత్రంలో రెజీనా కసాండ్రా, అనుపమ పరమేశ్వరన్, విరాజ్ అశ్విన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా మే 29న భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో భారీ ఎత్తున విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. చిలక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజీవ్ చిలక, మేఘా చిలక ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా శనివారం విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచమవుతున్న చిత్రం పురుష:. బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి. దర్శకుడు వీరు వులవల సినిమా విశేషాలు తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చిన వార్తలు సినీ వర్గాలను కలచివేశాయి. గుండె సంబంధిత వ్యాధితో పాటు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న శ్యామల, నిన్న రాత్రి చికిత్స నిమిత్తం కూకట్పల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. అయితే వైద్య చికిత్సకు సరిపడా డబ్బులు లేకపోవడంతో ఆసుపత్రి వారు ఆమెను చేర్చుకునేందుకు నిరాకరించారని వార్తలు వచ్చాయి.
పెద్ది చిత్రం గురించి దర్శకుడు ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. ప్రమోషన్ లో భాగం ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో పలు విషయాలు తెలుపుతూ, అసలు పెద్ది కథను మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా చెప్పలేదన్నారు. కథా చర్చల్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాల్గొనలేదని, ఆయన నుంచి ఎలాంటి సలహాలూ తీసుకోలేదని తెలిపారు. చాలామంది అనుకుంటున్న దానికి భిన్నంగా, ప్రస్తుతం ఒక కథను ఎంచుకోవడంలో తుది నిర్ణయం తీసుకునేది రామ్ చరణేనని ఆయన తెలిపారు.