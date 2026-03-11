రూ. 15 లక్షలు కట్నం ఇచ్చి పెళ్లాడితే భర్త నపుంసకుడని తేలింది
ఈరోజుల్లో ఇలాంటి కేసులు తరచూ అక్కడక్కడ వెలుగుచూస్తున్నాయి. పెళ్లయిన తర్వాత ఏళ్లపాటు కొన్ని జంటలకు పిల్లలు పుట్టడంలేదు. తీరా కారణం ఏంటని చూస్తే... సదరు భర్తలు సంసారానికి పనికిరారని తెలుస్తోంది. ఇలాంటి ఘటనే విజయవాడలోని గవర్నరుపేటలో జరిగింది. నంద్యాలకు చెందిన ఓ యువతి స్థానికంగా పంచాయతీ సెక్రటరీగా పనిచేస్తోంది. ఈమెకి విజయవాడలోనే ప్లానింగ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న కడప జిల్లాకు చెందిన యువకుడితో గత ఏడాది డిశెంబరులో పెళ్లి జరిగింది.
పెళ్లికి ముందు కట్నంగా రూ. 15 లక్షల నగదు, 5 తులాల బంగారం కూడా ఇచ్చారు. ఐతే పెళ్లయిన దగ్గర్నుంచి భర్త రాత్రిళ్లు తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లిపోతున్నాడు. ఒక్కరాత్రి కూడా భార్యతో గడపలేదు. గట్టిగా నిలదీస్తే... తాను తల్లిదండ్రుల సేవకు అంకితమయ్యానంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. దీనితో భార్య కూడా అతడితో అత్తమామల ఇంటికి వెళ్లింది. అక్కడ కూడా భార్యతో సంసారం చేయకుండా వేరేచోట పడుకుంటున్నాడు. దీనితో ఆమె గట్టిగా నిలదీయడంతో తను సంసారానికి పనికిరానని పరోక్షంగా తెలిపాడు.
ఇది తెలుసుకున్న నవ వధువు గట్టిగా అత్తమామల వద్ద ప్రశ్నించింది. విషయం బైటకు చెబితే పరిణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని హెచ్చరించడంతో ఆమె మౌనం దాల్చింది. తర్వాత కొన్నిరోజులకు భర్త తన భార్యను పుట్టింటి వద్ద దింపేసి వెళ్లిపోయాడు. తనకు జరిగిన అన్యాయంపై వివాహిత యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.