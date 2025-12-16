వివాహేతర సంబంధం.. భర్తను అలా హత్య చేయించిన భార్య.. చివరికి?
వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా నిండు ప్రాణాలు బలైపోతున్నాయి. ప్రియుడి మోజులో పడి భర్త దారుణంగా హత్యకు గురైన సంఘటన వికారాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పరిగి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ కథనం ప్రకారం.. చౌడపూర్కు చెందిన కవిత, రత్నయ్య భార్యాభర్తలు.
శనివారం గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని రత్నయ్య మృతి చెందాడు. అతని సోదరుడు దేవయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు సంచలన విషయాలు వెలుగు చూశాయి.
కవితకు అదే గ్రామానికి చెందిన రామకృష్ణతో వివాహేతర సంబంధం వుందని ఈ విషయం భర్తకు తెలియడంతో తమ అక్రమ సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భర్తను భార్య హత్య చేయించినట్లు తేలింది.
భర్తను చంపేందుకు రోడ్డు ప్రమాదం ద్వారా హతమార్చినట్లు షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం రత్నయ్య మృతదేహాన్ని జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.