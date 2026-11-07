జనసేన ఎమ్మెల్యే సతీమణి ZPTC ఎన్నికల్లో ఓటమి, ఎమ్మెల్యే తిక్క కుదిరిందంటూ కామెంట్స్
జనం నాయకులకు తమదైన శైలిలో షాకిస్తుంటారు. ఓటింగ్ సమయంలో తమ చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు. ఈ విషయాన్ని జనసేన అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చాలాసార్లు తమ నాయకులకు ఉద్బోధన చేస్తూనే వుంటారు. ఇప్పుడు అట్లాంటి ఉదాహరణ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం జనసేన ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ సతీమణి జడ్పిటిసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసారు.
ఐతే రాష్ట్రమంతా కూటమి గాలి కొడుతుంటే ఇక్కడ మాత్రం ఎమ్మెల్యే గారి సతీమణి వైసిపి అభ్యర్థి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. ఈ ఓటమిపై సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు పడుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే గారికి తిక్క కుదిరిందని ఒకరు కామెంట్ చేస్తే మరొకరు... కుటుంబంలోని వాళ్లకే ఇచ్చుకుంటారా... ఇంకెవరినీ రాజకీయాల్లోకి రానివ్వరా... పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తల్లో కష్టపడేవారికి ఇవ్వవచ్చు కదా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
తిక్క కుదిరింది లేకపోతే ZPTC లలో కూడా ఈ కక్కుర్తి ఏంటి? ఎంతో మంది పార్టీకోసం పని చేసిన వారుంటారు, వాళ్ళకు ఇవ్వచ్చుగా ఇతనే కాదు అయ్యన్నపాత్రుడు MLA, MP, మున్సిపల్ చైర్మన్ పరిటాల కుటుంబం MLA, ZPTC ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, రాసినా వేస్ట్ & పైఫర్ భూతులు బోనస్..after 1hr read the comments— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ (@Bezawada_Alludu) November 7, 2026