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  4. Wife of Jana Sena MLA defeated in ZPTC elections; satires on MLA Battula Balaramakrishna
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (23:30 IST)

జనసేన ఎమ్మెల్యే సతీమణి ZPTC ఎన్నికల్లో ఓటమి, ఎమ్మెల్యే తిక్క కుదిరిందంటూ కామెంట్స్

Battula Balaramakrishna
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (23:34 IST)
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జనం నాయకులకు తమదైన శైలిలో షాకిస్తుంటారు. ఓటింగ్ సమయంలో తమ చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు. ఈ విషయాన్ని జనసేన అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చాలాసార్లు తమ నాయకులకు ఉద్బోధన చేస్తూనే వుంటారు. ఇప్పుడు అట్లాంటి ఉదాహరణ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం జనసేన ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ సతీమణి జడ్పిటిసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసారు.
 
ఐతే రాష్ట్రమంతా కూటమి గాలి కొడుతుంటే ఇక్కడ మాత్రం ఎమ్మెల్యే గారి సతీమణి వైసిపి అభ్యర్థి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. ఈ ఓటమిపై సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు పడుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే గారికి తిక్క కుదిరిందని ఒకరు కామెంట్ చేస్తే మరొకరు... కుటుంబంలోని వాళ్లకే ఇచ్చుకుంటారా... ఇంకెవరినీ రాజకీయాల్లోకి రానివ్వరా... పార్టీ కోసం పనిచేసే కార్యకర్తల్లో కష్టపడేవారికి ఇవ్వవచ్చు కదా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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