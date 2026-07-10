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  4. Will a case be filed for calling the UAPA Act Upma Act? We will protect Ravan: Ambati Rambabu-s video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (20:47 IST)

UAPA చట్టాన్ని ఉప్మా చట్టం అంటే కేసు పెడతారా? రావణ్‌‌ను రక్షిస్తాం: అంబటి రాంబాబు వీడియో

Ambati Rambabu
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (20:50 IST)
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ప్రశ్న రావణ్ మతపరంగా చేసిన దారుణ వ్యాఖ్యల నేపధ్యంలో అతడిపై పోలీసులు UAPA చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసారు. ఈ నేపధ్యంలో వైసిపి సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... రావణ్ పైన అదేదో ఉప్మా చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసారని అన్నారు. ఉపా చట్టాన్ని ఉప్మా చట్టం అని అనరా మరి. రావణ్ అనే వ్యక్తి మీద ఆ కేసు పెడతారా? అతడిని రిమాండులో పెడతారా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టమంటే పెట్టి వుంటారు. నారా లోకేష్ పెట్టమంటే పెట్టి వుంటారు. నాలుగు కేసుల్లో బెయిల్ వచ్చింది.
 
అన్నిచోట్ల బెయిల్ వస్తుందని ఉప్మా చట్టం పెట్టారు. మా కొడాలి నాని ఉప్మా చట్టం అన్నారంట. ఆయనపైన కేసు పెట్టారు. రావణ్ కి మీకు ఏం సంబంధం అని అడుగుతున్నారు. మాకేమీ అతడితో సంబంధం లేదు. ఐనా అతడికి న్యాయ సహాయం చేస్తాము. అక్రమంగా, అన్యాయంగా కేసు పెట్టారు. రావణ్‌ను రక్షిస్తాం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
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ఐవీఆర్

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