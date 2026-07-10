సంబంధిత వార్తలు
- ఉగ్రవాదులపై ప్రయోగించే ఉపా చట్టాన్ని ఇలా ఉపయోగిస్తారా? అంబటి రాంబాబు
- వైకాపా నేతలపై తాడేపల్లి పోలీస్ స్టేషనులో అట్రాసిటీ కేసులు
- MAVIGUN: అమరావతి సుదూర, అధిక నష్టభయం ఉన్న గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టు
- అంబటి ఇకనైనా ఆగరా..? మళ్లీ పోలీసులపై నోరు పారేసుకున్న రాంబాబు
- రాజమండ్రి జైలు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేశా... అదొక శిక్షణా కేంద్రం : అంబటి రాంబాబు
UAPA చట్టాన్ని ఉప్మా చట్టం అంటే కేసు పెడతారా? రావణ్ను రక్షిస్తాం: అంబటి రాంబాబు వీడియో
ప్రశ్న రావణ్ మతపరంగా చేసిన దారుణ వ్యాఖ్యల నేపధ్యంలో అతడిపై పోలీసులు UAPA చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసారు. ఈ నేపధ్యంలో వైసిపి సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... రావణ్ పైన అదేదో ఉప్మా చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసారని అన్నారు. ఉపా చట్టాన్ని ఉప్మా చట్టం అని అనరా మరి. రావణ్ అనే వ్యక్తి మీద ఆ కేసు పెడతారా? అతడిని రిమాండులో పెడతారా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టమంటే పెట్టి వుంటారు. నారా లోకేష్ పెట్టమంటే పెట్టి వుంటారు. నాలుగు కేసుల్లో బెయిల్ వచ్చింది.
అన్నిచోట్ల బెయిల్ వస్తుందని ఉప్మా చట్టం పెట్టారు. మా కొడాలి నాని ఉప్మా చట్టం అన్నారంట. ఆయనపైన కేసు పెట్టారు. రావణ్ కి మీకు ఏం సంబంధం అని అడుగుతున్నారు. మాకేమీ అతడితో సంబంధం లేదు. ఐనా అతడికి న్యాయ సహాయం చేస్తాము. అక్రమంగా, అన్యాయంగా కేసు పెట్టారు. రావణ్ను రక్షిస్తాం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
రావణ్ కు అన్ని కేసుల్లోనూ బెయిల్ వస్తోందని ఉపా చట్టం ప్రయోగించారు— వై.యస్.ఆర్ కుటుంబం (@_Ysrkutumbam) July 10, 2026
రావణ్ టీములోని ఒక మహిళ జగన్ ని కలిసి న్యాయ సహాయం కావాలని కోరారు
జగన్ సరే అన్నారు, అంతే తప్ప రావణ్ కు మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు
టీడీపీ కార్యకర్తలు అడిగినా న్యాయ సహాయం చేస్తాం pic.twitter.com/TZfLXLTatG
యూట్యూబర్ జోసెఫ్ రావణ్ బ్యాంక్ ఖాతాలు ఫ్రీజ్ | Joseph Ravan Bank Accounts Frozen | ABN Telugu #JosephRavan #APPolice @abntelugutv pic.twitter.com/LRv9H67Dbf
— ABN Telugu (@abntelugutv) July 9, 2026
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.