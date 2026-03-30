ఏపీకి అమరావతి రాజధాని ఒక్కటేనా? భవిష్యత్తులో మరోచోటకి వెళ్తామేమో?: మాజీమంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు
అమరావతి రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏకైక రాజధాని అని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఢిల్లీకి పట్టుకెళ్తున్నారూ, భవిష్యత్తులో ఈ రాజధాని ఇక్కడే వుంటుందా అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు మాజీమంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు. ఆయన మాట్లాడుతూ... గతంలో మనం ఎక్కడ నుంచి వచ్చాము? మద్రాసు నుంచి కర్నాలుకి వచ్చాము. అక్కడ రాజధాని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి హైదరాబాదుకి వెళ్లాము. ఇప్పుడు అక్కడ్నుంచి అమరావతికి వచ్చాము. భవిష్యత్తులో అమరావతి నుంచి మరెక్కడికైనా వెళ్తామేమో... ఎవరికి తెలుసు? కనుక ఒకే ప్రాంతంలో రాజధాని వుండాలంటూ బంధించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలకు వాళ్ల ఇష్టానుసారం రాజధానిని మార్చే హక్కు వుండదా.... ఒకవేళ లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థం వుంటుందా అని ప్రశ్నించారు.
రేవంత్ సర్కారును నిలదీసిన రాములమ్మ
సొంత ప్రభుత్వం పైనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటిపోతున్నా తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎందుకు నెరవేర్చలేదంటూ రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుని ప్రశ్నించారు. ఆమె తెలంగాణ శాసన మండలిలో మాట్లాడుతూ... తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం బలిదానాలిచ్చిన ఉద్యమకారుల కుటుంబాలలో ఒకరికి ప్రభుత్వోద్యోగం ఇస్తామన్నారు. నెలకు రూ. 25 వేలు పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. ఇళ్లు కట్టిస్తామని చెప్పారు.
మనం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటిపోతోంది. ఐనా ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన ఏ హామీ నెరవేర్చలేకపోతున్నాం. కారణాలు ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ మనం ఇచ్చిన హామీలు సాధ్యమైనంత త్వరగా అమలుచేయాలి. ఉద్యమకారులు మాకు ఇచ్చిన హామీలు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తారని అడుగుతున్నారు. వారికి బదులు ఏం చెప్పాలి. జూన్ 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా వారికి గుర్తింపు కార్డులు ఇస్తారని ఎదురుచూస్తున్నారు. న్యాయం చేయాలంటూ విజయశాంతి అభ్యర్థించారు.