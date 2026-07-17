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  4. Will you chant CM Jagan instead of Johar Mudragada?, Professor Nageswar criticizes YCP
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (20:21 IST)

జోహార్ ముద్రగడ అనే నినాదాలు మాని సీఎం జగన్ అంటారా?: ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ విమర్శ

K Nageswar
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (20:24 IST)
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ప్రముఖ విమర్శకులు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ వైసిపి అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. ఆయన ఓ చర్చా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ... ఈమధ్య జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతి విషయంలోనూ తననే ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవలే ముద్రగడ పద్మనాభం చనిపోతే దాన్ని రాజకీయ మైలేజీ కోసం వాడుకోవాలనుకున్నారు. ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఇలాగే చేస్తుంది కానీ అక్కడ జరిగింది కొంత ఇబ్బందికరంగానే సాగింది. ముద్రగడ ఇంటి వద్ద జోహార్ ముద్రగడ అని కానీ జోహార్ వైసిపి నాయకుడు ముద్రగడ అంటే బాగుండేది.
 
కానీ అక్కడ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని సీఎం సీఎం అంటూ నినాదాలు చేయడం ఏమిటి. అంతేకాదు మత్స్యకారుల సమస్యలు కానివ్వండి, పొగాకు రైతులు కానివ్వండి, మామిడి రైతులు కానివ్వండి... ఎక్కడా కూడా రైతులు ప్రొజెక్ట్ అవ్వడంలేదు. ప్రతిచోట జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రొజెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇది చాలా బ్లండర్. అమరావతి రైతుల విషయంలో ఎక్కడైనా చంద్రబాబు కనిపించారా.. వెనుక వుండి అంతా నడిపించేసారు. అలా ఆయన పొలిటికల్ మైలేజ్ సాధించారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
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ఐవీఆర్

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