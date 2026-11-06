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  4. Will you suspend someone just because Amarnath Reddy performed well? Will you ever find another person like me? YSRCP Palamaner ward candidate(Video)
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (11:44 IST)

అమర్నాథ్ రెడ్డి బాగా చేసాడన్నందుకు సస్పెండ్ చేస్తారా? నాలాంటోడు మీకు దొరుకుతాడా? పలమనేరు వార్డు వైసిపి అభ్యర్థి, వీడియో

Palamaner Prasad
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (11:48 IST)
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పలమనేరు 32వ వార్డు వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్ రెడ్డి మరో వీడియో విడుదల చేసాడు. ఆ వీడియోలో వైఎస్ జగన్, మిథున్ రెడ్డిలను, పార్టీని ప్రశ్నిస్తూ తను తప్పు చేసి వుంటే మన్నించాలనీ, అవసరమైతే చెంపమీద ఒకటి పీకి బుద్ధి చెప్పవచ్చని చెప్పుకొచ్చాడు. వీడియోలో ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ... అన్నా, ఎన్నికల కమిషన్ ఖర్చు రూ. 7.50 లక్షలు చూపించమన్నది. దానికి మరో 2.50 లక్షలు కలిపి ఖర్చు చూపించా. ఆ డబ్బంతా మనది కాదన్నా. అదంతా జనం డబ్బే. వాళ్లే ఖర్చు పెట్టారు. నేను ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు.

ఐతే ఎన్నికల సమయంలో అమర్నాథ్ రెడ్డిగారు బాగా చేసారని చెప్పాను. అందుకే నన్ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారా. నేను తప్పేం చేసానన్నా. అవతలి పక్షం వారితో కుమ్మక్కవ్వలేదు. నన్ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే నాలాంటోడి మీకు దొరకడం కష్టం అన్నా. ఈ వార్డులు, పంచాయతీలలో నాలాంటోడు మీకు దొరకడన్నా. దయచేసి నాపై విధించిన సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయండన్నా అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.
 
అంతకుముందు... రూ.10 లక్షలు వడ్డీకి అప్పు తెచ్చా, ఇవ్వకపోతే మీ ఇంటి ముందు కూచుంటా...
పలమనేరు 32వ వార్డు వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్ రెడ్డి రిలీజ్ చేసిన వీడియో మునిసిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాక వైరల్ అయ్యింది. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... నేను పలమనేరు 32వ వార్డుకి వైసిపి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసాను. ఇందుకోసం 10 లక్షలు వడ్డీకి అప్పు తీసుకుని ఖర్చు చేసాను. ఓటుకి రూ. 1000 చొప్పున ఇచ్చాను. ఐతే నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నవారిలో 400 మంది నాకు ఓటు వేయలేదు. అందుకనే నేను ఓడిపోయాను. మారెమ్మ సాక్షిగా ఓట్లు వేస్తానని నా వద్ద డబ్బు తీసుకున్నారు. డబ్బు తీసుకుని నాకు ఓటు వేయని వారిని హెచ్చరిస్తున్నాను. నా డబ్బు నాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి. ఇవ్వకపోతే మీ ఇంటి ముందు వచ్చి కూర్చుంటా. డబ్బు తీసుకుని ఓటెయ్యనివారిని మన ఊరు మారెమ్మ చూసుకుంటుంది అంటూ హెచ్చరించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది.
 
32వ వార్డులో జనసేన అభ్యర్థి పూలా చైతన్య చేతిలో ప్రసాద్ రెడ్డి ఓటమి పాలయ్యాడు. గెలిచినందుకు చైతన్యకు ధన్యవాదాలు చెప్పిన ప్రసాద్ రెడ్డి ఓటర్లను మాత్రం తన డబ్బు తనకు తిరిగి ఇచ్చేయాలని డిమాండ్ చేయడం గమనార్హం. అసలు ఓటుకు నోటు ఇవ్వడం తప్పు అని తెలిసి కూడా ఎందుకు ఇచ్చారంటూ పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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