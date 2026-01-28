ఫేక్ వీడియోల వెనుక ఎవరున్నా కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తాను.. జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్
జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మీద వచ్చిన ఆరోపణలపై ఆయన తల్లి ప్రమీల స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళ ఆరోపణలను అరవ శ్రీధర్ తల్లి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ మహిళ కులం పేరు చెప్పిన తన కుమారుడికి దగ్గరైందని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇంటికి రావటం మొదలుపెట్టిందని.. పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా ఫోన్లు కూడా చేసేదని ఆరోపించారు.
అరవ శ్రీధర్ను పెళ్లిచేసుకోమంటూ చాలాసార్లు బ్లాక్ మెయిల్ చేసిందని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ తల్లి ప్రమీల ఆరోపించారు. సాయం కోసం వచ్చి.. తన బిడ్డను అభాసుపాలు చేసిందంటూ అరవ శ్రీధర్ తల్లి ప్రమీల ఆరోపించారు. ఆడపిల్ల జీవితం నాశనం చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి వరకూ ఓపికగా ఉన్నామని అన్నారు. మహిళ వేధింపులపై జిల్లా ఎస్పీకి కూడా ఫిర్యాదు చేశామని ప్రమీల చెప్పుకొచ్చారు.
అలాగే సర్పంచ్గా పనిచేసే సమయం నుంచీ తన ప్రవర్తన గురించి అందరికీ తెలుసునని జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ అన్నారు. తనపై ఓ మహిళ చేసిన ఆరోపణలను ఖండించారు. ఒకరితోనైనా తాను అలాంటి వ్యక్తిని అని నిరూపించాలని చెప్పారు.
డిప్యూటీ సీఎం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నానని.. తనపై ఇలాంటి ఆరోపణలు దురదృష్టకరమని తెలిపారు. రైల్వే కోడూరులో చేసే అభివృద్ధి ఓర్వలేకనే తనపై దుష్ప్రచారం చేశారని.. ఈ ఫేక్ వీడియోల వెనుక ఎవరున్నా కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తానని తెలిపారు.