చాక్లెట్ ఇస్తానని నమ్మించింది... జ్యూస్ అని యాసిడ్ తాగించింది..
తన అత్తమామలు తన సొంత కొడుకు కంటే తన తోటి కోడలి నాలుగేళ్ల కొడుకుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారనే అసూయతో, తోటి కోడలి బాలుడికి యాసిడ్ తాగించింది. ఈ కేసులో నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. నిందితురాలు, ఆ బాలుడి తల్లి ఇద్దరూ అన్నదమ్ములను వివాహం చేసుకుని, ఉమ్మడి కుటుంబంలో నివసిస్తున్నారు.
తన కొడుకును చంపాలనే దురుద్దేశంతో, ఏప్రిల్ 9న వంటగదిలో పండ్ల రసం ఇస్తాననే సాకుతో నిందితురాలు తన కొడుకుకు యాసిడ్ తాగించిందని ఆ బాలుడి తల్లి బుధవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ రసం తాగితే చాక్లెట్ ఇస్తానని ఆశ చూపి, నిందితురాలు ఆ బాలుడిని నమ్మించింది.
యాసిడ్ తాగిన తర్వాత ఆ బాలుడు అస్వస్థతకు గురయ్యాడని, వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా, చికిత్స అనంతరం డిశ్చార్జ్ చేశారని మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు తెలిపారు. దర్యాప్తు ఆధారంగా, ఆ బాలుడి తాతయ్య, నానమ్మలు తమ సొంత కొడుకు కంటే తోటి కోడలి కొడుకునే ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు.
ఇటీవల, ఆ బాలుడి తాతయ్య ఫిర్యాదుదారురాలి కొడుకు పేరును పచ్చబొట్టుగా కూడా పొడిపించుకున్నారని, ఇది నిందితురాలికి మరింత కోపం తెప్పించిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ మహిళపై హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేశామని, ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు చెప్పారు.