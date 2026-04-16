గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (19:19 IST)

చాక్లెట్ ఇస్తానని నమ్మించింది... జ్యూస్ అని యాసిడ్ తాగించింది..

తన అత్తమామలు తన సొంత కొడుకు కంటే తన తోటి కోడలి నాలుగేళ్ల కొడుకుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారనే అసూయతో, తోటి కోడలి బాలుడికి యాసిడ్ తాగించింది. ఈ కేసులో నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. నిందితురాలు, ఆ బాలుడి తల్లి ఇద్దరూ అన్నదమ్ములను వివాహం చేసుకుని, ఉమ్మడి కుటుంబంలో నివసిస్తున్నారు. 
 
తన కొడుకును చంపాలనే దురుద్దేశంతో, ఏప్రిల్ 9న వంటగదిలో పండ్ల రసం ఇస్తాననే సాకుతో నిందితురాలు తన కొడుకుకు యాసిడ్ తాగించిందని ఆ బాలుడి తల్లి బుధవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ రసం తాగితే చాక్లెట్ ఇస్తానని ఆశ చూపి, నిందితురాలు ఆ బాలుడిని నమ్మించింది.
 
యాసిడ్ తాగిన తర్వాత ఆ బాలుడు అస్వస్థతకు గురయ్యాడని, వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా, చికిత్స అనంతరం డిశ్చార్జ్ చేశారని మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌ అధికారులు తెలిపారు. దర్యాప్తు ఆధారంగా, ఆ బాలుడి తాతయ్య, నానమ్మలు తమ సొంత కొడుకు కంటే తోటి కోడలి కొడుకునే ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు.
 
ఇటీవల, ఆ బాలుడి తాతయ్య ఫిర్యాదుదారురాలి కొడుకు పేరును పచ్చబొట్టుగా కూడా పొడిపించుకున్నారని, ఇది నిందితురాలికి మరింత కోపం తెప్పించిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ మహిళపై హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేశామని, ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు చెప్పారు.

ఆ ఫోటోలో ఉన్నది నేను కాదు.. : పాత ఫోటోపై క్లారిటీ ఇచ్చిన పవన్ సతీమణిసోషల్ మీడియాలో కొన్నేళ్ళుగా చక్కర్లు కొడుతున్న ఓ ఫోటోపై పవర్ స్టార్ పపన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అపుడెపుడో ఓ ఫంక్షన్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన కూర్చొనివున్న మహిళను తాను కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె తన ఇన్‌స్టాఖాతాలో ఓ పోస్టును షేర్ చేశారు.

Tamannaah Bhatia: తమన్నా భాటియాకు కోర్టులో చుక్కెదురుపవర్ సోప్స్ లిమిటెడ్ నుండి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం కోరుతూ నటి తమన్నా భాటియా దాఖలు చేసిన కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో ఆమెకు న్యాయపరంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ విషయం 2011 నాటిది, అప్పుడు తమన్నా పుదుచ్చేరికి చెందిన ఈ కంపెనీపై కేసు దాఖలు చేశారు. బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తన ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత కూడా, ఆ కంపెనీ తన ఫోటోలను సబ్బుల కవర్లు, ప్రకటనలపై వాడుతూనే ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ అనధికారిక వాడకం తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసిందని, అందుకే ఆమె నష్టపరిహారం కోరారు. అయితే, గతంలో కూడా ఈ కేసు ఆమెకు అనుకూలంగా రాలేదు.

Nikhil: నిఖిల్ సిద్ధార్థ్.. స్వయంభు నుంచి రారా దేవరా.. సాంగ్ వచ్చేసిందినిఖిల్ సిద్ధార్థ్ నటిస్తున్న 'స్వయంభు' చిత్రం నుండి మొదటి పాట అయిన రారా దేవరా.. సాంగ్ నేడు విడుదలైంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రమో విడుదల చేశారు. మంచి ఎమోషనల్ సాంగ్ గా రవి బస్రూర్‌ బాణీలతో ఆకట్టుకుంది. నిఖిల్, సంయుక్త, నభా నటేష్ తోపాటు వందలాది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

Sree Vishnu: నిజాయితీగల కంటెంట్ ఇస్తే శుక్రవారం మనదే అవుతుంది :శ్రీ విష్ణుతిరువీర్ హీరోగా, ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘పాపం ప్రతాప్’. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమా. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గ్రాండ్‌గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Satya Dev నా నుండి మరో సినిమా చూడాలని కీరవాణి గారు అడిగారు : వెంకటేష్ మహాసూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా అందిస్తోంది. ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత, టీం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ సింగిల్ 'ఓ సుందరి' ని రిలీజ్ చేశారు.

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి. కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
