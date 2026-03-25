Baby Boy: అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులోనే గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవం..
విశాఖపట్నంలో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులోనే ఒక గర్భిణీ స్త్రీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలు క్షేమంగా వున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మంగళవారం నాడు, పార్వతీపురం సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న ధన్బాద్ - పొదనూరు అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
రూర్కెలా నుండి జోలార్పేట వైపు వెళ్తున్న రైలు నంబర్ 16620లోని ఎస్8 బోగీలో తన భర్తతో కలిసి ప్రయాణిస్తున్న ఆ మహిళకు, రైలు రాయగడ దాటిన కాసేపటికే తీవ్రమైన ప్రసవ వేదన మొదలైంది. దీనితో, విధి నిర్వహణలో ఉన్న రైలు టికెట్ ఎగ్జామినర్ (టీటీఈ) ఎస్. శ్రీకాంత్, తదుపరి స్టేషన్లో వైద్య సహాయం అందించేలా ఏర్పాట్లు చేయమని వాల్తేరు కమర్షియల్ కంట్రోల్ విభాగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు.
పార్వతీపురం వద్ద ప్రయాణికురాలికి సహాయం అందించేందుకు వైద్య, వాణిజ్య, భద్రతా సిబ్బందిని వెంటనే సమాయత్తం చేశారు. ఇంతలో, ఆ మహిళ రైలులోనే సురక్షితంగా ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
తల్లి- నవజాత శిశువు ఇద్దరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు సమాచారం. తదుపరి చికిత్స నిమిత్తం వారిని పర్వతీపురంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రైల్వే సిబ్బంది చూపిన తక్షణ స్పందనను, సమన్వయాన్ని డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ లలిత్ బోహ్రా అభినందించారు.