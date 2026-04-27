Woman: బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ
రైలులోనే ఓ గర్భిణీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ముర్డేశ్వర్- ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక గర్భిణీ స్త్రీ, రైలులోనే ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బంట్వాల్ స్టేషన్ వద్ద తోటి ప్రయాణికులు- రైల్వే సిబ్బంది ఆమెకు సహాయం అందించారు. మంగళూరుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాల్ రైల్వే స్టేషన్లో, రైలు సంఖ్య 16586 ఆగినప్పుడు ఆదివారం రాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.
జనరల్ కోచ్లో ప్రయాణిస్తున్న ఆ గర్భిణీ స్త్రీ తీవ్రమైన ఇబ్బందితో బాధపడుతూ, భారీగా రక్తస్రావం అవుతుండటాన్ని తోటి ప్రయాణికులు గమనించారు. రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే అత్యవసర వైద్య సేవలను అప్రమత్తం చేసి, అంబులెన్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇంతలో, తర్వాతి అరగంటలో, వైద్య బృందం ఇంకా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకోకపోవడం, ఆ మహిళకు నెలలు నిండకముందే ప్రసవ వేదన మొదలవడంతో, కోచ్లోని కొందరు ప్రయాణికులు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చి, సహాయం వచ్చే వరకు సకాలంలో ఆసరా అందించారు.
గోప్యతను కాపాడటానికి బెడ్షీట్లు, కర్టెన్ల వంటి అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులను ఉపయోగించి, అక్కడున్న వారు ప్రసవం జరగడానికి సహాయపడ్డారు. అంబులెన్స్ వచ్చేలోపే, ఒక ప్రయాణికురాలు రైలు బోగీలోనే ఒక నెలలు నిండని మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిందని ఒక పత్రికా ప్రకటన వెల్లడించింది.
రైలు ఎస్కార్ట్ సిబ్బంది అయిన అరుణ ఎస్.ఎస్. శంకరమూర్తి ఈ పరిస్థితిని అత్యంత జాగ్రత్తగా, అత్యవసర ప్రాతిపదికన నిర్వహించారు. ఈ అత్యవసర సమయంలో ఆ ఇద్దరు అధికారులు సకాలంలో సహాయాన్ని మద్దతును అందించారు. ప్రసవం అనంతరం, తల్లిని నవజాత శిశువును తదుపరి వైద్య చికిత్స నిమిత్తం అంబులెన్స్ ద్వారా బంట్వాల్లోని సోమయాజి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి సురక్షితంగా తరలించారు. తల్లీబిడ్డ ఇద్దరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా వుందని వైద్యులు తెలిపారు.