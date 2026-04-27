సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (20:14 IST)

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ

Woman Delivers Baby
Woman Delivers Baby
రైలులోనే ఓ గర్భిణీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ముర్డేశ్వర్- ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక గర్భిణీ స్త్రీ, రైలులోనే ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బంట్వాల్ స్టేషన్ వద్ద తోటి ప్రయాణికులు- రైల్వే సిబ్బంది ఆమెకు సహాయం అందించారు. మంగళూరుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో, రైలు సంఖ్య 16586 ఆగినప్పుడు ఆదివారం రాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 
 
జనరల్ కోచ్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఆ గర్భిణీ స్త్రీ తీవ్రమైన ఇబ్బందితో బాధపడుతూ, భారీగా రక్తస్రావం అవుతుండటాన్ని తోటి ప్రయాణికులు గమనించారు. రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే అత్యవసర వైద్య సేవలను అప్రమత్తం చేసి, అంబులెన్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇంతలో, తర్వాతి అరగంటలో, వైద్య బృందం ఇంకా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకోకపోవడం, ఆ మహిళకు నెలలు నిండకముందే ప్రసవ వేదన మొదలవడంతో, కోచ్‌లోని కొందరు ప్రయాణికులు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చి, సహాయం వచ్చే వరకు సకాలంలో ఆసరా అందించారు.
 
గోప్యతను కాపాడటానికి బెడ్‌షీట్లు, కర్టెన్ల వంటి అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులను ఉపయోగించి, అక్కడున్న వారు ప్రసవం జరగడానికి సహాయపడ్డారు. అంబులెన్స్ వచ్చేలోపే, ఒక ప్రయాణికురాలు రైలు బోగీలోనే ఒక నెలలు నిండని మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిందని ఒక పత్రికా ప్రకటన వెల్లడించింది. 
 
రైలు ఎస్కార్ట్ సిబ్బంది అయిన అరుణ ఎస్.ఎస్. శంకరమూర్తి ఈ పరిస్థితిని అత్యంత జాగ్రత్తగా, అత్యవసర ప్రాతిపదికన నిర్వహించారు. ఈ అత్యవసర సమయంలో ఆ ఇద్దరు అధికారులు సకాలంలో సహాయాన్ని మద్దతును అందించారు. ప్రసవం అనంతరం, తల్లిని నవజాత శిశువును తదుపరి వైద్య చికిత్స నిమిత్తం అంబులెన్స్ ద్వారా బంట్వాల్‌లోని సోమయాజి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి సురక్షితంగా తరలించారు. తల్లీబిడ్డ ఇద్దరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా వుందని వైద్యులు తెలిపారు. 

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలు

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలుఎన్టీఆర్ 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఊసరవెల్లి 4K విడుదల. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, తమన్నా భాటియాతో పాటు టోనీ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 2011 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఊసరవెల్లి', విడుదల సమయంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన పొందినప్పటికీ, దాని స్టైలిష్ ఫైట్స్ మరియు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ హిట్ సంగీతంతో అభిమానుల ఆదరణ పొందింది.

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్ లో సినిమా ఇదిగో అదిగో అంటూ రెండు పర్యాయాలు వాయిదా పడింది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నా అందులో నిజం కనిపించడంలేదు. అందుకు కారణం తమిళ నటుడు విజయ్ సినిమా ఆగిపోవడమే కారణం. కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో రిలీజ్ చేయాలనుకున్న విడుదలకు నోచుకోక ఆన్ లైన్ విడుదల కావడంతో నిర్మాతలు చాలా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. KVN ప్రొడక్షన్స్‌తో రూపొందిన ఆ సినిమా ప్రభావం చిరంజీవి సినిమాపై పడింది.

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీ

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీకాజల్ అగర్వాల్ మరియు శ్రేయాస్ తల్పడే నటించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రం జూలై 24, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్బంగా చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. చెట్టన్ డి.కె. దర్శకత్వంలో, సాగర్ బి. షిండే నిర్మించి, రచించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రాన్ని జీ స్టూడియోస్, ఎంఐజి ప్రొడక్షన్ & స్టూడియోస్ సహకారంతో సమర్పిస్తోంది.

ఇందులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, సిద్ధార్థ, యష్, అర్జున్ రెడ్డిని కూడా వున్నారు : దిల్ రాజు

ఇందులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, సిద్ధార్థ, యష్, అర్జున్ రెడ్డిని కూడా వున్నారు : దిల్ రాజుతరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ సింహం'తో అలరించబోతున్నారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో మే 1న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. పవన్ సాదినేని సమర్పణ. కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ నిర్మించారు. తాజాగా విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచింది. వెర్సటైల్ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ ఈ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబు

లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబువెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్‌తో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన టీం, ఇప్పుడు థ్రిల్లింగ్ టీజర్‌ ని లాంచ్ చేశారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
