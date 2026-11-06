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  4. Woman dies after childbirth at private hospital in Gajwel, kin allege medical negligence
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (09:38 IST)

ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ మృతి.. వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే కారణమా?

Pregnant
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (09:38 IST)
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ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ మృతి చెందడంతో, గురువారం గజ్వేల్ పట్టణంలో నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. మృతురాలి మరణానికి వైద్యులే కారణమని ఆరోపిస్తూ ఆమె బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు. గజ్వేల్‌లోని ఆర్‌విఆర్ ఆసుపత్రిలో వర్గల్ నివాసి అయిన పసుల కల్పన (22)కు గత శనివారం వైద్యులు ప్రసవం చేశారు. కల్పన ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. 
 
అయితే, ప్రసవం జరిగిన వెంటనే ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో, వైద్యులు ఆమెను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించమని బంధువులకు సూచించారు. అక్కడ బుధవారం చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించింది. ఆమె మరణానికి ఆర్వీఆర్ ఆసుపత్రిలోని వైద్యులే కారణమని ఆరోపిస్తూ, మృతురాలి బంధువులు గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్ రహదారిపై రాస్తారోకో నిర్వహించారు. ఇన్‌స్పెక్టర్ రవికుమార్ నేతృత్వంలోని పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వారికి నచ్చజెప్పేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, వారు వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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