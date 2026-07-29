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  4. Woman Found Murdered In Tirupati Lodge
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (13:45 IST)

Woman: తిరుపతిలోని లాడ్జి గదిలో రాజస్థాన్ మహిళ మృతి

victim woman
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (13:45 IST)
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తిరుపతిలోని ఒక లాడ్జి గదిలో మహిళ మృతదేహం లభ్యం కావడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తూర్పు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రూప్ థియేటర్ సమీపంలో ఉన్న పీజీఆర్ లాడ్జిలో ఒక మహిళ హత్యకు గురైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. లాడ్జి గదిలోని మంచంపై ఆమె మృతదేహం కనిపించింది.
 
ఆమె రాజస్థాన్‌కు చెందినవారని పోలీసులు నిర్ధారించారు. రాజస్థాన్‌లోని పాలి జిల్లాకు చెందిన ఆ దంపతులు ప్లాస్టిక్ వస్తువులను విక్రయిస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. ధనరాజ్ దంపతులు జూలై 27న ఆ లాడ్జిలో బస చేశారు. ఆ తర్వాత వారు తమ పని నిమిత్తం బయటకు వెళ్లి, సాయంత్రం తిరిగి వచ్చేవారు. 
 
జూలై 28 ఉదయం ధనరాజ్ ఒక్కడే గదిలోంచి బయటకు వచ్చాడని లాడ్జి సిబ్బంది తెలిపారు. సాయంత్రం పూట అద్దె అడిగేందుకు సిబ్బంది గది వద్దకు వెళ్లగా, అక్కడి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో వారికి అనుమానం కలిగింది. 
 
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు లాడ్జికి చేరుకుని గది తలుపులు తెరిచి చూడగా, 30 ఏళ్ల మహిళ మంచంపై విగతజీవిగా పడి ఉండటం కనిపించింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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