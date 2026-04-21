తిరుమలలో యువతి అదృశ్యం.. గదిలోంచి బయటికి వెళ్లి.. తిరిగి రాలేదు..
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చిన ఒక యువతి సోమవారం అదృశ్యమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా, సంగడిగుంటకు చెందిన ఉప్పు లక్ష్మి తిరుపతమ్మ, తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమలకు వచ్చింది. సోమవారం రాత్రి దర్శనం పూర్తయ్యాక, వారు తమ గదికి తిరిగి వచ్చారు.
తెల్లవారుజామున సుమారు 3:00 గంటల సమయంలో, తిరుపతమ్మ గదిలోంచి బయటకు వెళ్లి, తిరిగి రాలేదని తెలిసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గాలించినప్పటికీ ఆమె ఆచూకీ లభించకపోవడంతో, వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం పట్ల అసంతృప్తితో ఆమె వెళ్లిపోయి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ (సీసీటీవీ) దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఆమె చివరిసారిగా ముదురు ఎరుపు. గోధుమ రంగుల చుడీదార్ ధరించి కనిపించింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు ప్రధానంగా యాత్రికుల మెరుగైన నిర్వహణ, ప్రవేశ నియంత్రణ కోసం, కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత ముఖ గుర్తింపు సాంకేతికతను ఏర్పాటు చేసింది. ఇంతలో, పోలీసులు జాతీయ రహదారులు, రైల్వే స్టేషన్లు, ఆలయ నగర ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద తమ గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.