  Woman Killed, Looted in Home in Vizag
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (10:54 IST)

అపార్ట్‌మెంట్‌లో హత్యకు గురైన మహిళ.. చేతులు, కాళ్లను తాడుతో కట్టేసి...?

విశాఖపట్నంలోని అక్కయ్యపాలెంలో గురువారం సాయంత్రం, 53 ఏళ్ల మహిళ పిల్లా పార్వతి తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల చేతిలో హత్యకు గురైనట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆమె చేతులు, కాళ్లను తాడుతో కట్టేసి, దుండగులు బంగారు ఆభరణాలతో పరారైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతురాలు హైదరాబాద్‌లోని తన బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి, బుధవారం రాత్రే తిరిగి వైజాగ్ చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
ఈ హత్యలో ప్రమేయం ఉన్న దుండగులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయాన్ని చూసి రెక్కీ నిర్వహించి ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ దారుణ హత్య స్థానిక నివాసితులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది. 
 
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్‌తో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. అపార్ట్‌మెంట్ పరిసరాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.
