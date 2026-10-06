Woman: భర్తను హత్య చేసిన మహిళకు, ప్రియుడికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష
2023లో సుల్లూరుపేటలో తన భర్తను హత్య చేసిన మహిళకు, ఆమె ప్రియుడికి గూడూరు కోర్టు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది. ఏడవ అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కె. వెంకట నాగ పవన్ దోషులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000 జరిమానా కూడా విధించారు. తాడ మండలం, పాములమిట్ట గ్రామానికి చెందిన నెల్లూరు చిత్ర (26), తొండ కృష్ణమూర్తి (25)లను దోషులుగా గుర్తించారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, చిత్ర, కృష్ణమూర్తి ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారు. తమకు అడ్డంకిగా భావించిన ఆమె భర్త జగదీష్ను హతమార్చేందుకు వారు కుట్ర పన్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 14, 2023న, కృష్ణమూర్తి జగదీష్ను మోటార్సైకిల్పై మన్నార్పోలూరు కూడలి సమీపంలోని పొలాలకు తీసుకెళ్లాడని ఆరోపణ. అక్కడ మద్యం సేవించిన తర్వాత, అతను పదునైన బ్లేడ్తో జగదీష్ గొంతుపై దాడి చేశాడని సమాచారం.
జగదీష్ ఎలాగోలా రోడ్డు వరకు చేరుకోగలిగినప్పటికీ, తీవ్ర గాయాల కారణంగా మరణించాడు. సూళ్లూరుపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. విచారణను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం, బలమైన సాక్ష్యాధారాలు ప్రాసిక్యూషన్ వాదనను నిరూపించడంలో సహాయపడ్డాయని పోలీసులు తెలిపారు.
పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కె. వసంత కుమార్ ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున వాదనలు వినిపించారు. నిందితుడికి శిక్ష పడేలా చేయడంలో కృషి చేసిన పోలీసు సిబ్బందిని తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బరాయుడు, నాయుడుపేట డీఎస్పీ చెంచుబాబు అభినందించారు.