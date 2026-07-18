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  4. Woman Stripped, Assaulted Over Water Dispute in Guntur
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (12:11 IST)

గుంటూరులో నీటి వివాదం: మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేసి వేధింపులు

victim woman
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (12:11 IST)
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గుంటూరులో తాగునీటి మోటార్ కనెక్షన్‌కు సంబంధించిన వివాదంలో ఒక మహిళపై దాడి చేసి, ఆమె దుస్తులు తొలగించినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన జూలై 15 రాత్రి కృష్ణబాబు కాలనీలో జరిగింది. వివరాల ప్రకారం, సదరు మహిళ తన ఇంటి ముందు ఉన్న మోటార్ కనెక్షన్ కుళాయి ద్వారా నీటిని నింపుకుంటుండగా ఈ వివాదం మొదలైంది. 
 
21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తి, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆ మహిళపై దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె ఇంటి లోపలికి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, మాధవి అనే ట్రాన్స్‌జెండర్ ఆమె దుస్తులు తొలగించి, తన్నుతూ, కాళ్లతో తొక్కుతూ దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
ఆ మహిళ వారిని వేడుకున్నప్పటికీ, వారు దాడిని కొనసాగించినట్లు సమాచారం. బాధితురాలు జూలై 16న ఫిర్యాదు చేయగా, మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తితో సహా తొమ్మిది మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు నగరపాలెం సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ తెలిపారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 
ఈ ఘటన పట్ల విద్యా, ఐటీ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ దిగ్భ్రాంతిని, ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ సంబంధాలు లేదా పార్టీ అండ తమను చట్టం నుండి కాపాడగలవని భావించేవారు తీవ్ర పొరపాటులో ఉన్నారని ఆయన అన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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