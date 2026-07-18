సంబంధిత వార్తలు
- ముంబై లోకల్ ట్రైన్లో సీట్ల కోసం ఘర్షణ - ప్రయాణికురాలిపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగం
- ప్రేమ విఫలం, ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి మృతదేహానికి తాళి కట్టమంటూ ప్రియుడి ఇంటి ముందు బైఠాయింపు
- పట్టపగలే యువతిని కొడవలితో నరికి చంపేసిన యువకుడు
- బీహార్లో ఓ మహిళ సాహసం.. కింగ్ కోబ్రాను మెడలో వేసుకుని... (వీడియో)
- co-living తంటా, ప్రియుడి ఇంటికి వెళ్లిన యువతి, పెళ్లి చేసేసిన పెద్దలు
గుంటూరులో నీటి వివాదం: మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేసి వేధింపులు
గుంటూరులో తాగునీటి మోటార్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన వివాదంలో ఒక మహిళపై దాడి చేసి, ఆమె దుస్తులు తొలగించినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన జూలై 15 రాత్రి కృష్ణబాబు కాలనీలో జరిగింది. వివరాల ప్రకారం, సదరు మహిళ తన ఇంటి ముందు ఉన్న మోటార్ కనెక్షన్ కుళాయి ద్వారా నీటిని నింపుకుంటుండగా ఈ వివాదం మొదలైంది.
21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తి, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆ మహిళపై దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె ఇంటి లోపలికి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, మాధవి అనే ట్రాన్స్జెండర్ ఆమె దుస్తులు తొలగించి, తన్నుతూ, కాళ్లతో తొక్కుతూ దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆ మహిళ వారిని వేడుకున్నప్పటికీ, వారు దాడిని కొనసాగించినట్లు సమాచారం. బాధితురాలు జూలై 16న ఫిర్యాదు చేయగా, మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తితో సహా తొమ్మిది మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు నగరపాలెం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ తెలిపారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటన పట్ల విద్యా, ఐటీ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ దిగ్భ్రాంతిని, ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ సంబంధాలు లేదా పార్టీ అండ తమను చట్టం నుండి కాపాడగలవని భావించేవారు తీవ్ర పొరపాటులో ఉన్నారని ఆయన అన్నారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.