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  4. Woman Trapped Between Floors in Lift... Dies While Receiving Treatment
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (10:12 IST)

ఒంగోలులో ఘోరం - లిఫ్ట్ కింద చిక్కుకుని మహిళ మృతి (video)

Woman
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (10:12 IST)
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Woman
ఒంగోలులో ఘోరం జరిగింది. లిఫ్టు కింద చిక్కుకుపోయిన మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని మార్కెట్ సెంటర్ వద్ద ఉన్న సాయి సూర్య అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుంది. 
 
వినీత (50) అనే మహిళ ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్‌లో చిక్కుకుపోయారు. లిఫ్ట్ నుండి బయటకు వస్తుండగా, తలుపులు మూసుకోకుండానే లిఫ్ట్ ఒక్కసారిగా కిందకు జారింది.
 
దీంతో ఆమె అపార్ట్‌మెంట్ ఫ్లోర్, లిఫ్ట్ మధ్య ఇరుక్కుపోగా, అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు ఆమెను బయటకు తీశారు. అనంతరం, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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