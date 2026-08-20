ఒంగోలులో ఘోరం - లిఫ్ట్ కింద చిక్కుకుని మహిళ మృతి (video)
ఒంగోలులో ఘోరం జరిగింది. లిఫ్టు కింద చిక్కుకుపోయిన మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని మార్కెట్ సెంటర్ వద్ద ఉన్న సాయి సూర్య అపార్ట్మెంట్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుంది.
Woman
వినీత (50) అనే మహిళ ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్లో చిక్కుకుపోయారు. లిఫ్ట్ నుండి బయటకు వస్తుండగా, తలుపులు మూసుకోకుండానే లిఫ్ట్ ఒక్కసారిగా కిందకు జారింది.
దీంతో ఆమె అపార్ట్మెంట్ ఫ్లోర్, లిఫ్ట్ మధ్య ఇరుక్కుపోగా, అపార్ట్మెంట్ వాసులు ఆమెను బయటకు తీశారు. అనంతరం, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించారు.
???? లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని మహిళ మృతి— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) August 19, 2026
???? ఒంగోలులోని మార్కెట్ సెంటర్ సాయి సూర్య అపార్ట్మెంట్ లిఫ్ట్లో 50 ఏళ్ల మహిళ ఇరుక్కున్నారు.
???? లిఫ్ట్లో చిక్కుకుని స్పృహ తప్పిన ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు.
???? చికిత్స పొందుతూ మహిళ మృతి చెందారు.#Ongole #AndhraPradesh pic.twitter.com/r8SQZN9T1t