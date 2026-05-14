  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Work From Home For Govt Employees Also In Future : AP CM Chandrababu Naidu
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (17:10 IST)

తరుముకొస్తున్న సంక్షోభం - వర్క్ ఫ్రమ్ హోంపై సీఎం బాబు దృష్టి

chandrababu
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 14 May 2026 (17:08 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (17:10 IST)
google-news
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రభాదం భారత్‌పై మరింత ఎక్కవగా ఉంది. దీంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పొదుపు చర్యలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇపుడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం ఈ పొదుపు మంత్రం పఠిస్తున్నారు. దేశాన్ని కాపాడేందుకు పొదుపు చర్యలను పాటిద్దామని రాష్ట్ర ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. 
 
ప్రధాని మోడీ పొదుపు పిలుపు చర్యలపై మంత్రివర్గం ప్రత్యేకంగా చర్చించింది. 'నా దేశం - నా బాధ్యత' పేరుతో పొదుపుపై ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ పలు సూచనలు చేశారు. మంత్రులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు కాన్వాయ్‌లు తగ్గించుకుంటే సరిపోదని.. ఇతర మార్గాలూ చూడాలన్నారు. జిల్లా పర్యటనల్లో ఖర్చులతో పాటు విదేశ పర్యటనలూ తగ్గించుకోవాలని సూచించారు. వర్చువల్‌ విధానానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలను ప్రోత్సహిద్దామన్నారు.
 
ప్రభుత్వ శాఖలన్నీ పొదుపు చర్యలపై దృష్టిసారించాలని.. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఏసీలను 24 - 26 మధ్య నడపాలని సీఎం ఆదేశించారు. వర్క్‌ఫ్రమ్‌ హోంపై స్టడీ చేసి కార్యాచరణ రూపొందించాలన్నారు. సౌరశక్తిని పెద్ద ఎత్తున అందిపుచ్చుకోవాలని చెప్పారు. దేశం మనకెంతో ఇచ్చిందని.. దానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే సమయం వచ్చిందన్నారు. 
 
ప్రజలు బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు అన్నారు. పొదుపు చర్యలను దశలవారీగా చేపడదామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ సూచించగా.. సీఎం సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రతి నిర్ణయానికీ ప్రజలను సన్నద్ధం చేసిన తర్వాత ప్రకటన చేద్దామన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్

Bramhi: కామెడీ, మిస్టరీ అంశాల‌తో మేము‘కాప్’లం ట్రైల‌ర్‌ కు బ్రహ్మానందం కితాబు

Bramhi: కామెడీ, మిస్టరీ అంశాల‌తో మేము‘కాప్’లం ట్రైల‌ర్‌ కు బ్రహ్మానందం కితాబుజీ5 ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పిస్తోన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మ‌రో డిఫ‌రెంట్ వెబ్ సిరీస్‌తో ఆడియెన్స్‌ను అల‌రించ‌టానికి సిద్ధ‌మైంది. అదే ‘‘మేము‘కాప్’లం’’. కొన్నాళ్ల నుంచి ఈ సిరీస్ టైటిల్ ద‌గ్గ‌ర నుంచి ప్ర‌తీ విషయంలోనూ క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. మే 22 నుంచి ఈ సిరీస్ జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఈ సిరీస్‌పై మ‌రింత ఆస‌క్తిని పెంచేలా ‘‘మేము‘కాప్’లం’’ ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు..

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ చిత్రం నిర్మాతగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది - కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ చిత్రం నిర్మాతగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది - కిరణ్ అబ్బవరంన్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మించిన సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది.

Durgesh: ఆంధ్ర సినీ రాజధానిగా తిరుపతి - కందుల దుర్గేష్‌ ని కలిసిన పారడాక్స్ పిక్చర్స్ అధినేతలు

Durgesh: ఆంధ్ర సినీ రాజధానిగా తిరుపతి - కందుల దుర్గేష్‌ ని కలిసిన పారడాక్స్ పిక్చర్స్ అధినేతలువ్యాపారవేత్తగా ప్రారంభమై నిర్మాతగా మారిన కావ్య, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే భారీ స్థాయిలో తెలుగు, పాన్-ఇండియా చిత్రాలను నిర్మించడంతో పాటు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రపంచ స్థాయి సినీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పారడాక్స్ పిక్చర్స్ రూపొందించిన దీర్ఘకాలిక విజన్‌ను మంత్రికి వివరించారు. ఈ విజన్‌లో భాగంగా, అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన సర్కార్ 3, అక్కినేని నాగార్జున నటించిన ఆఫీసర్, అలాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన జీఎస్టీ చిత్రాలకు రచయితగా పనిచేసిన పి. జయకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న తమ పాన్-ఇండియా చిత్ర వివరాలను ఆమె పంచుకున్నారు.

ఐదు సూత్రాల చుట్టూ తిరిగే జీవితనేపథ్యంగా ఏదైనా సాధ్యమే మూవీ

ఐదు సూత్రాల చుట్టూ తిరిగే జీవితనేపథ్యంగా ఏదైనా సాధ్యమే మూవీఆధ్యాత్మికతను, మానవ సంబంధాలను మేళవిస్తూ శ్రీ ఆది లక్ష్మి పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం "ఏదైనా సాధ్యమే". ఈ సినిమాకు దైవం తోడుంటే.. అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ చిత్ర టైటిల్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లోని ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర దర్శకుడు మద్దూరి రాజా, నిర్మాత అనిల్ మునగనూరి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర బృందం పాల్గొన్నారు.

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నుంచి పిలుపు.. ఎందుకో తెలుసా?

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నుంచి పిలుపు.. ఎందుకో తెలుసా?జన నాయగన్ నిర్మాతకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నుంచి పిలుపువచ్చింది. ప్రస్తుతం కేన్స్‌ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌కు వెళ్లిన జన నాయగన్ చిత్ర నిర్మాత వెంకట్ కె.నారాయణను హుటాహుటి బయలుదేరి చెన్నైకు రావాలని సీఎం విజయ్‌ కోరారు.