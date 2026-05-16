  4. Wow! Vijayawada VKSEC Girl Student Lands a ₹48 Lakh Package at Amazon Through Campus Placements
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 16 May 2026 (21:51 IST)

వావ్, క్యాంపస్ సెలక్షన్స్‌లో విజయవాడ విద్యార్థినికి రూ. 48 లక్షల ప్యాకేజీ

కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ఇపుడంతా AI దెబ్బకి చాలామంది ఉద్యోగాలు ఊడిపోతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో విజయవాడ వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులు క్యాంపస్ సెలక్షన్లలో తమ సత్తా ఏమిటో నిరూపించుకుంటున్నారు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లలో విద్యార్థిని జస్వంతి అమెజాన్ సంస్థలో ఏకంగా రూ.48 లక్షల భారీ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించింది. అంతేకాదు... అదే కళాశాలలో చదివే శశి తిలక్ అనే విద్యార్థి ఏడాదికి రూ. 27 లక్షలతో ప్లేస్మెంట్ సాధించాడు. ప్రతిభ వుండాలే కానీ AI సైతం ఏమీ చేయలేదనేందుకు ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏం కావాలి.
 
విద్యార్థులు ఏఐలో వస్తున్న కొత్తకొత్త పోకడలను ఆకళింపు చేసుకుంటూ తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటే తగిన కొలువు లభించడం ఖాయం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
