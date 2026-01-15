జగనన్న ప్రభుత్వం వస్తే రప్పా రప్పా నరికేస్తాం.. ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం...
వైకాపా శ్రేణులు మరోమారు రెచ్చిపోయారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలోని బత్తలపల్లి మండలం పోట్లమర్రి గ్రామంలో భోగి పండుగ వేళ పలువురు కార్యకర్తలు పెట్రేగిపోయారు. జగనన్న ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రఫ్పా రఫ్పా నరికేస్తాం... ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం అంటూ వైకాపా నేతలు టీడీపీ నేతలు ఇంటిపై దాడికి దిగి విధ్వంసం సృష్టించారు.
బాధితుల కథనం మేరకు.. వైకాపా నాయకులు గ్రామ చెరువులో అక్రమంగా మట్టి తరలిస్తున్నారన్న సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెళ్లి మూడు ట్రాక్టర్లు, ఒక పొక్లెయిన్ను పట్టుకొని జప్తు చేశారు. అనంతరం తహసీల్దార్కు అప్పగించారు. వైకాపా నాయకులు తహసీల్దార్కు చలానా కట్టి ట్రాక్టర్లను విడిపించుకున్నారు. పోలీసులకు పట్టించింది నాగరాజేనని భావించిన వైకాపా నాయకులు శేఖర్ రెడ్డి, చంద్రమోహన్ రెడ్డి, జనార్దన్ రెడ్డి, సుధాకర్ రెడ్డి, జ్ఞానానంద రెడ్డి, ప్రభాకర్ రెడ్డి, రామ్మోహన్ రెడ్డిలు కుటుంబసభ్యులతో కలసి రాళ్లు, కర్రలతో దండెత్తారు.
ఆ సమయంలో ఇంట్లో నాగరాజు లేకపోవడంతో తల్లి నాగలక్ష్మి, తమ్ముడు చంద్రశేఖర్, అతని భార్య నాగజ్యోతిపై దాడి చేశారు. 'మా దగ్గరే రాజకీయం చేస్తారా.. మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రప్పా రప్పామని చంపుతాం. ఎవరు మీకు దిక్కు. ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా చేస్తాం' అంటూ కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఇంట్లోకి దూరి ఫర్నీచర్, వస్తువులను ధ్వంసం చేశారు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న సీఐ ప్రభాకర్, ఏఎస్ఐ సోమశేఖర్ సిబ్బందితో వెళ్లి పరిశీలించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు. కాగా దాడికి పాల్పడినవారిలో కొందరు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం. నిందితులను త్వరలోనే అరెస్టు చేసి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎస్పీ హేమంత్కుమార్ తెలిపారు.